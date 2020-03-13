الرمادي: الحكم تسبب في توتر لاعبي عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

اعتبر ايمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، ان الحكم تسبب في توتر لاعبي فريقه في الشوط الثاني مما قاد للخسارة الكبيرة امام شباب الاهلي.

وقال انه لا يلوم الحكم وحده، ويلوم لاعبيه على عدم سيطرتهم على أعصابهم.

واضاف ان الحكم منح فاندر فييرا إنذار مبكر أثر لاحقاً على حالة طرده في الشوط الثاني، مشيراً إلى ان ركلة الجزاء وطرد فاندر هي السبب في الخسارة بعد التعديل 2-2، واعتبرها نقطة تحول حقيقية في النتيجة.

واكد الرمادي ان فريقه لم يكن سيئاً في الشوط الأول برغم تأخره 0-2، وقال ان ركلة جزاء شباب الاهلي احتكاك عادي، مشيراً إلى انها ليست المرة الاولى للحكم احمد سلام مع فريق عجمان.