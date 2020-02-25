عبد الله بن سالم يشهد أمسية الوفاء للفردان

المصدر: الشارقة - العوضي النمر

شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمسية الوفاء التي أقامها مجلس الشارقة الرياضي لاستقبال القطب الرياضي المعروف أحمد ناصر الفردان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي السابق ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الأسبق، وأحد القيادات الرياضية القدامى الذين قدموا الكثير لرياضة الإمارات طوال السنوات الماضية، وذلك مساء اليوم في قاعة الدانة بمناسبة العودة الحميدة قادماً من العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة العلاج.

وشهد حفل الاستقبال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعدد كبير من الرياضيين القدامى والحاليبن وقوبلت تلك اللفتة الإنسانية الرائعة بتفاعل كبير من الوسط الرياضي في الدولة.

ووجه المحتفى به احمد الفردان الشكر للجميع وقال لقد استعدت ذكريات جميلة مع الجميع وأكد أن الأطباء أخبروه بتحسن حالته الصحية بنسبة 70% ولكن بعد استقبال اليوم أشعر بتحسن 90%.