كلوب: نحتاج معلومات قبل "القرار الصعب" بشأن صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني





أشار المدرب الألماني يورغن كلوب إلى أنه يحتاج إلى "معلومات إضافية" لاتخاذ قرار بشأن السماح لنجم فريقه، محمد صلاح، للمشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

ويصادف انطلاق الألعاب الأولمبية أول جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم المقبل، في الأول من أغسطس المقبل.

وقال كلوب بهذا الشأن: " هل أريد أن أخسر لاعبا ما قبل الموسم؟ بالطبع لا.. هذا واضح"، حسب ما أشار موقع "بي بي سي".

وأضاف: "ولكن علينا الأخذ بالاعتبار أمور عدة. سأتحدث مع مو (صلاح) بهذا الشأن".

وجاءت تصريحات كلوب ردا على مدرب المنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، الذي قال إن صلاح سيكون بين الثلاثة الكبار الذين سينضمون للمنتخب في طوكيو، في حال موافقة المدير الفني لفريقه ليفربول على ذلك.

ويشارك في مسابقة كرة القدم في الأولمبياد المنتخب الأولمبي لمن هم دون 23 عاما، مع استثناء 3 لاعبين فوق هذا السن، ويأمل مسؤولو المنتخب المصري أن يكون صلاح (27 عاما) أحدهم.