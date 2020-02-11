لاعب مصري عمره 75 يسعى لدخول موسوعة غينيس

يسعى المهندس عز الدين بهادر لتحقيق حلم احتراف كرة القدم لعشرات السنين حتى بلغ الخامسة والسبعين من العمر إذ سجل نفسه في الاتحاد المصري لكرة القدم كأكبر اللاعبين سنا حتى الآن.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري لموقع صدى البلد المصري إنه تم قيد عز الدين بهادر اكبر لاعب محترف فى الميركاتو الشتوي والذى يبلغ 75 سنة.

وتابع.. تم قيد اللاعب فى سجلات نادي 6 اكتوبر وسوف يلعب مباراتين ويدخل من خلالهما موسوعة غينيس على شرط كل مباراة ٩٠ دقيقة ويلعب فى مركز المهاجم.

وأضاف أن عز الدين بهادر بعد خوضه مباراتين بقميص نادى 6 اكتوبر سوف يعتبر اكبر لاعب فى العالم.

وأشار إلى أنه من المنتظر عقب خوض اللاعب مباراتين وحضور مندوبين من موسوعة غينيس وحصول عز الدين بهادر على لقب اكبر لاعب فى العالم سيتم تكريمه من قبل وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحى.

ويستعد عز الدين لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة. في منتصف فبراير الجاري.