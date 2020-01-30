ريجيكامب: الوصل لن يكرر أخطاء (الذهاب) مع العين

المصدر: دبي-علي علي شدهان

شدد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أن فريقه لن يكرر الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الذهاب بزعبيل مع العين 26 سبتمبر الماضي في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وادت إلى خسارة الفهود بثلاثة أهداف لهدف، وذلك عندما يحل ضيفا على الزعيم مساء السبت في قمة واعدة ضمن الجولة 15 من البطولة، لافتا إلى أنه لا يريد الانشغال بأمور خيالية تتعلق ب(الميركاتو) الشتوي الجاري حاليا!

قمة صعبة

ووصف ريجيكامب قمة السبت بالصعبة، مبديا ثقته بمقدرة فريقه على العودة من ملعب العين بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس، منوها إلى أنه من الضروري ألا يخسر الوصل السبت، ليواصل مشواره الإيجابي للمباراة السادسة على التوالي دون خسارة.

ثقة وتركيز

وطالب ريجيكامب لاعبيه بحتمية اللعب بثقة كبيرة وتركيز عال طوال المباراة، مشددا على أنه غير منشغل حاليا بالمركز الذي يحتله الوصل قدر انشغاله بعدم الخسارة وتجميع النقاط ومواصلة المشوار الإيجابي، منوها إلى أن أهمية المركز تظهر في ختام البطولة.

فارق النقاط

وأشار ريجيكامب إلى أن فارق النقاط بين فرق الدوري تبدو قليلة، وربما فوز أو أكثر يضع أكثر من فريق في مراكز المقدمة، منوها إلى أنه من المفيد أن يتم التعامل مع كل مباراة على حدة بعيدا عن حسابات المراكز.

سوق الانتقالات

وحول إمكانية التعاقد مع لاعب خلال (الميركاتو) الشتوي، والذي شارف على الإنتهاء، جدد ريجيكامب قناعته بعدم توفر المطلوب بإعداد كافية في سوق الانتقالات المحلي، مشددا على أنه ليس من السهل إيجاد لاعب بالمواصفات المطلوبة لسد الفراغات التي يتركها مغادرة أو إصابة لاعب أساسي في فريق الوصل.

أمور خيالية

وأضاف ريجيكامب قائلا: التعاقد مع لاعب بالمواصفات المطلوبة يتطلب مبلغا كبيرا، لذلك أنا أركز في عملي على مجموعة اللاعبين الموجودين حاليا في فريق الوصل، ولا اشغل تفكيري ولا أضيع طاقتي في أمور يبدو تحقيقها خياليا وفقا لرغبتنا واحتياجاتنا!