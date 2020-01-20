الأولمبي.. ضاع حلم "طوكيو 2020"

المصدر: دبي - العوضي النمر

ودع الأبيض الأولمبي منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً وفقد فرصة حلم الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن خسر من نظيره أوزبكستان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس باستاد راجا مانجالا في العاصمة بانكوك، ويصعد اوزباكستان لنصف النهائي ويلاقي السعودية يوم الأربعاء المقبل.

تقديم الأبيض بهدف عن زايد العامري الذي سدد في الزاوية البعيدة لحارس اوزبكستان بعد 13دقيقة، ولكن منتخب اوزبكستان تماسك وكشر عن انيابه للأبيض وأدرك التعادل عن طريق اللاعب ايليجانوف ق16.



وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأوزبكستان نتيجة عرقلة من خلفان حسن لمهاجم أوزبكستان سجل منها كوبيلوف الهدف الثاني لفريقه (ق 26 ) وأضاف بزروف الهدف الثالث لفريقه (ق 41 ) ينهي به الشوط الأول، الذي ظهر خلاله الأبيض مرتبكاً وشكلت الهجمات من على الأطراف للمنافس خطورة على الأبيض.

مع بداية الشوط الثاني أشرك مدرب الأبيض الأولمبي جاسم يعقوب ومحمد العطاس ويحيي الغساني لتعزيز أداء خط الوسط ولكن الفريق الاوزبكستاني كان الأفضل والأخطر ونجح لاعبه شيكانوف في تسجل الهدف الرابع عن طريق شيكانوف بعد 85 دقيقة، وأضاف توتسنوف الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولم يظهر الأبيض بالصورة المتوقعة منه، وخرج بشكل مؤسف مع توالي خسائر واخفاقات منتخبات المراحل السنية.