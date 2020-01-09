راشد بن حميد : منتخبنا الأولمبي استعد جيداً لنهائيات آسيا

المصدر: وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم ثقته في قدرة منتخبنا الأولمبي على تقديم أداء إيجابي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حالياً في مدينة بوريرام بتايلاند مشيرا إلى أن الفريق يضم في صفوفه عناصر شابة وموهوبة، تُشكل رافداً حيوياً لمستقبل الكرة الإماراتية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي بهذه المناسبة :" إن المنتخب الأولمبي تم إعداده بشكل جيد لهذه البطولة عبر توفير تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية وخوض عدد من المباريات أمام منتحبات قوية ونأمل أن ينعكس تأثير هذا الإعداد على أداء اللاعبين خلال مباريات البطولة .. لافتا إلى أن مواجهة الجمعة أمام فيتنام تعد الأهم كونها الأولى، وبالتأكيد فإن تحقيق نتيجة إيجابية فيها سيمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية و الأردن".

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين باستثمار مواهبهم في هذه المنافسة المهمة، وتقديم كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم مؤكدا ضرورة احترام المنتخبات المنافسة مهما كان تاريخها في كرة القدم .

و أوضح أن الآمال المعلقة على هذا المنتخب كبيرة في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتكرار إنجاز التأهل إلى لندن قبل ثماني سنوات، نظراً لما يمتلكه المنتخب الحالي من عناصر موهوبة أسهمت في تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018 ، والتأهل إلى النهائيات الحالية عن جدارة واستحقاق بعد تصدر المجموعة إلى جانب بروز عدد كبير من اللاعبين في أنديتهم خلال المسابقات المحلية والعربية، وكذلك الاستقرار الفني للمنتخب.

وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لطاقم حكامنا الدولي المشارك في إدارة مباريات البطولة، والظهور بشكل مميز للصافرة الإماراتية التي تحظى بسمعة طيبة، وبثقة كبيرة من الاتحادين الدولي والآسيوي.

و أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة في تطوير منظومة اللعبة الشعبية في القارة الصفراء، وتنظيم مثل هذه البطولات التي تُعد فرصة لاكتشاف المواهب ومحطة مهمة في مسيرة اللاعبين لإبراز مهاراتهم ومواهبهم.

و يبدأ منتخبنا الأولمبي غداً الجمعة مشوراه لتحقيق "حلم التأهل "إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 حين يواجه نظيره منتخب فيتنام باستاد بوريرام الدولي الساعة الخامسة والربع بتوقيت تايلاند " الثانية والربع ظهراً بتوقيت الإمارات" في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند.

و أنهى الأبيض الأولمبي استعداداته لمواجهة الغد بأداء حصة تدريبية اليوم تحت قيادة المدرب ماسيج سكورزا ، وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب .

وكان منتخبنا قد حجز مقعده في النهائيات الحالية بعد تصدره للمجموعة الرابعة في التصفيات التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف ولعبت مبارياتها في شهر مارس من العام الماضي بالعاصمة السعودية الرياض بعدما جمع الأبيض 7 نقاط بعد فوزه على لبنان ( 6-1 ) وعلى المالديف ( 3-0 ) فيما تعادل مع شقيقه المنتخب السعودي ( 1-1 )

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واستعد منتخبنا للنهائيات الحالية من خلال معسكرات داخلية وخارجية وخوض عدد كبير من المباريات الودية أمام منتخبات قوية، إضافة إلى خوض بطولة دولية ودية أقيمت في دبي الشهر الماضي، وتُوج فيها منتخبنا بطلاً بعد فوزه على العراق وأوزبكستان والسعودية وتعادله مع كوريا الجنوبية .

ويتأهل البطل و وصيفه و صاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، وفي حال تواجد منتخب اليابان "مستضيف دورة الألعاب الأولمبية "ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد أيضا.

من ناحيته أكد البولندي ماسيج سكورزا المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم جاهزية الأبيض لمواجهة الغد أمام فيتنام في أولى مواجهات المجموعة الرابعة، مشيراً إلى أن كل اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض المباراة الأولى التي ستكون صعبة وقوية على المنتخبين خاصة وأن كل منتخب يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار .

و قال سكورزا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم في ملعب المباراة بحضور مدربي منتخبات المجموعة الرابعة وحشد من مختلف وسائل الإعلام الآسيوية :" أتقدم بالشكر للاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة على الاستقبال الطيب والتنظيم المميز، وتوفير كل سبل الراحة للمنتخبات من مقر إقامة وملاعب تدريب " .

وأضاف : " غداً ستبدأ رحلتنا نحو تحقيق حلمنا في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، وكل منتخبات المجموعة قوية ولا توجد مباراة سهلة على الإطلاق والحظوظ متساوية، تركيزنا منصب على المباراة الأولى وسنتعامل مع المباريات بالقطعة" .

وعن إصابة المهاجم محمد جمعة قال : " أمر غير جيد أن يغيب عن صفوف المنتخب مهاجم بمواصفات محمد جمعة الذي ظهر بصورة إيجابية في المباريات الودية الماضية، وسجل أهدافاً رائعة ونحن نتمنى له الشفاء العاجل والعودة مجدداً إلى الملاعب، لكن لدينا خيارات أخرى في خط الهجوم قادرة على تعويض غيابه, وثقتي بهم كبيرة ".

وعن فيتنام قال :"المنتخب الفيتنامي يُعد من المنتخبات المتطورة والقوية في القارة الآسيوية، وقمنا بتحليل مبارياتهم الماضية وكذلك مباراتنا الودية معهم التي أقيمت مؤخراً في هوشي منه وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منا" .

ومن المنتظر أن يدير مباراة الغد طاقم تحكيم مكون من محمد تقي "حكم ساحة" من سنغافورة، ومواطنه روني كوه "مساعد أول" والياباني يوماشي هيروشي "مساعد ثان" والسنغافوري ليدا جومبي "حكماً رابعا" .