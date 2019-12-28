بالفيديو..كريم بنزيما يستعرض موهبته في الغناء احتفالاً بعيد ميلاده الـ32 في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

احتفل كريم بنزيما بعيد ميلاده الـ32 في دبي بحضور أصدقائه، وظهر اللاعب الفرنسي في مقطع فيديو وهو يغني إحدى أغانيه المفضلة.

وأجّل بنزيما الاحتفال بعيد ميلاده، الذي يتزامن مع 19 ديسمبر الجاري بسبب انشغاله مع فريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني وحتى يحتفل به أثناء تواجده بدبي لقضاء إجازة رأس العام.

وظهر بنزيما في مقطع فيديو أمس وهو يستعرض مهارته في لعب الكرة مع فيل وهذه المرة يستعرض موهبته في الغناء.

بالفيديو..كريم بنزيما يستعرض موهبته في الغناء احتفالاً بعيد ميلاده الـ32 في دبيhttps://t.co/kyEAKd50oZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UABsoByCjO — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 28, 2019