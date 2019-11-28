رازوفيتش : الظفرة جاهز لإسعاد جماهيره أمام النصر

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة ان فريقه جاهز لإسعاد جمهوره في مباراته أمام النصر يوم السبت لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لمنافسة كأس الخليج العربي، مؤكدا أن الوقت قد حان لمعانقة الإنتصارات بعد أن تكررت النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وقال : نخوض مباراة مصيرية نحتاج فيها للتعادل أو الفوز حتى ننال بطاقة التأهل، لكننا نرغب في الفوز فقط حتى نرضي الجمهور الذي صبر على نتائجنا السلبية السابقة.

وأشار رازوفيتش في ذات الوقت إلى صعوبة المهمة وقال : سنلعب أمام فريق قوي يختلف كثيرا عن الذي فزنا عليه في بداية مباريات الدوري، النصر الان أصبح أكثر تنظيما وقوة بعد أن تولى كرونوسلاف مهمة تدريبه، لقد شاهدنا الفريق بصورة مختلفة وتابعنا إنتصاراته المتتالية لذلك أرى أن مهمتنا تتطلب الكثير من الجهد للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة مصيرية.

وكشف رازوفيتش عن وجود بعض الغيابات في صفوف الفريق وقال: نعاني من نقص كالعادة ونفقد ديجو جارديل وسهيل المنصوري للإصابة بجانب راشد مهير، إضافة إلى الغيابات المعروفة مثل سلطان السويدي ومحمد سيف لكن ثقتنا كبيرة في العناصر الموجودة لتقديم مباراة جيدة وبدء مرحلة جديدة من الإنتصارات.