تأهل منتخب سيدات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الشتوية بالسويد

المصدر: وام

اختتم وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي لرياضة الفلوربول مشاركته في الكأس الإقليمي للفلوربول الذي استضافته مصر و شارك فيها الوفد الإماراتي بثلاثة منتخبات هم منتخب سيدات الأولمبياد الخاص ، ومنتخب الذكور الأولمبياد الخاص ،والمنتخب الموحد المكون من رياضيين من ذوي الإعاقة ورياضيين من غير الإعاقة بمجموع لاعبين ولاعبات بلغ 33 لاعبا ولاعبة.

و حصد منتخب السيدات الإماراتي المشارك ذهبية البطولة والمركز الاول مما أهله للمشاركة في الألعاب العالمية الشتوية - السويد 2021 ، و حصل منتخبي الرجال على المركز الثالث والبرونية في فئات الذكور.

شارك في منافسات الكأس الاقليمي 11 فريقاً للذكور والإناث الموحد من ستة دول عربية هي مصر ، والسعودية ، والمغرب ، والأردن ، والكويت ، والإمارات والتي تأتي تحضيراً للمنافسات والتصفيات المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية في السويد 2021.

وسبق المشاركة تنظيم معسكر تحضيري لجميع اللاعبين في مدينة العين لمدة عشرة أيام أقيم خلاله تدريبات ، كما أقيمت عدة مباريات ودية و تنافسية داخلية للعمل على رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات. ويأتي هذا التاهل ترجمة للاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للرياضة بشكل عام ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص لما لها من أهمية كبرى في إبراز قدراتهم الرياضية الكبيرة ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر.

وجرت مراسم استقبال رسمية للفريق أمس في مطار أبوظبي الدولي تكريما للمنتخب على هذا الإنجاز بحضور محمد النعيمي عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، و هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية.

وبهذه المناسبة قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الاولمبياد الخاص الإماراتي : نفتخر بتأهل منتخب السيدات للألعاب العالمية الشتوية القادمة بالسويد في 2021 ، و فوز منتخبات الذكور بالمركز الثالث في كأس الفلوربول الإقليمية ، حيث تعد مشاركة المنتخب لأول مرة في تاريخ الاولمبياد الخاص في هذه الرياضة الجديدة دافعاً لنا جميعاً لتطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم بشكل مستدام بالتعاون مع الشركاء في الاتحادات الرياضية .