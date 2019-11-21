البرازيلي إيديرسون يعود لحراسة السيتي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن نبأ سار ينتظر مانشستر سيتي قبل مواجهة تشيلسي، السبت المقبل، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الحارس البرازيلي إيديرسون، عاد للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي، اليوم الخميس، بعد التعافي من الإصابة.

وكان إيديرسون قد تعرض لإصابة عضلية أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، وغاب على إثرها عن لقاء ليفربول في الجولة الماضية من عمر البريميرليغ.

وأشارت الشبكة إلى أن الحارس البرازيلي قد يصبح ضمن تشكيلة المدرب بيب جوارديولا في موقعة تشيلسي المقبلة.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة واحدة عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث.