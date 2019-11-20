أياكس أمستردام يتسبب في إقالة 6 مدربين كبار

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يفلت الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، من "لعنة" أياكس أمستردام، حيث أقيل من منصبه، بعد 5 مواسم قضاها مع النادي اللندني، حقق خلالها الكثير من النجاحات.

وبحسب صحيفة "ذا.صن" البريطانية، فإن أياكس اصطدم بـ6 منافسين خلال الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا، لكن المفاجئ أن جميعهم أقالوا مدربيهم خلال الموسم الحالي.

وتأهل أياكس إلى الأدوار الإقصائية بعدما تخطى منافسات المجموعة الخامسة بدوري الأبطال خلال النسخة الماضية، والتي ضمت إلى جواره كلًا من بايرن ميونخ وبنفيكا وآيك أثينا.

وتقدم أحفاد كرويف إلى الأمام في البطولة القارية، مطيحين بالعملاق ريال مدريد من دور الـ16 ومن بعده يوفنتوس الإيطالي بدور الثمانية، قبل أن يودع أياكس في نصف النهائي على يد توتنهام.