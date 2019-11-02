عودة "مذهلة" لليفربول أمام أستون فيلا

المصدر: وكالات

قدم فريق ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عودة مذهلة أخرى، ليفوز بـ 2-1 على مستضيفه أستون فيلا، بهدفين متأخرين من آندي روبرتسون وساديو ماني، السبت.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة، محافظا على تفوقه بست نقاط على مانشستر سيتي الذي انتصر 2-1 على ضيفه ساوثامبتون.

ورغم غياب قائده جاك جريليش ثم اللعب بإيقاع سريع والضغط العالي، كان يمكن أن يتقدم أستون فيلا بعد 60 ثانية عندما سدد أنور الغازي كرة في يد أليسون بيكر من مدى قريب.

لكن ليفربول هاجم في الشوط الثاني وتصدى هيتون لمحاولتين من ماني، الذي أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، في الدقيقتين 50 و59.

وفي مباراة أخرى، نجا مانشستر سيتي من مأزق ضيفه ساوثامبتون بفضل هدفين متأخرين من سيرجيو أغويرو وكايل ووكر ليفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

وفاجأ ساوثامبتون، الذي تلقى هزيمة مذلة 9-صفر، أمام ليستر سيتي، في الجولة الماضية، وخسر 3-1 أمام سيتي في كأس الأندية الإنجليزية، الأسبوع الماضي، مستضيفه بهدف جيمس وارد-بروس في الدقيقة 13.

وقضى سيتي بقية المباراة وهو يحاول فك لغز دفاع ساوثامبتون إلى أن أدرك التعادل في الدقيقة 70 عندما حول أجويرو تمريرة ووكر العرضية إلى داخل الشباك.

وحاول ساوثامبتون الصمود من أجل الحصول على نقطة، لكن شباكه اهتزت بضربة رأس من ووكر قبل ثلاث دقائق من النهاية