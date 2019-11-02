خسارة مذلة لبرشلونة من ليفانتي

المصدر: وكالات

قلب ليفانتي، الطاولة على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب في العامين الأخيرين عندما تغلب عليه 3-1، السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستهل برشلونة، التسجيل عبر قائده الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليفانتي رد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في سبع دقائق عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) والصربي نيمانيا رادويا (68)

وحقق ليفانتي فوزه الثاني تواليا والخامس، هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثامن، وأسدى خدمة لريال مدريد بإيقافه الانتصارات المتتالية للنادي الكاتالوني عند خمسة، حيث بات بإمكان النادي الملكي انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي في حال فوزه على ضيفه ريال بيتيس لاحقا.

وهذه الخسارة هي الثالثة لبرشلونة، هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 22 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز اشبيلية أو أتلتيكو مدريد في قمتهما المقررة لاحقا، وغرناطة على ضيفه ريال سوسييداد الأحد في ختام المرحلة.