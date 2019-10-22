خيمينيز: العمل الجاد عصاي السحرية مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الوحدة أنه يتطلع لتجربته الجديدة مع العنابي، وسيسعى لتقديم كل ما لديه من خبرات لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات وإعادته للمسار الصحيح، مشدداً على أنه لا يملك عصا سحرية لتغيير صورة الفريق بين ليلة وضحاها وإنما العمل الجاد هو الطريق للوصول إلى أهدافه مع الفريق.

وقال: "أعلم أنني جئت في وقت صعب بالنسبة للفريق في ظل النتائج السيئة، ولكن لا يمكن الاعتماد على الماضي، ولدي الخبرة الكافية للتعامل مع التحديات، سأحاول تقديم كل ما أملك من عمل جاد لتحسين صورة الفريق وتحقيق الانتصارات، وهدفي كمدرب هو البطولات طوال مسيرتي التدريبية، فقد حققت الدوري مع أيك أثينا اليوناني وقدمنا أداء جيداً في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "العمل هو العصا السحرية سواء في الحياة أو في كرة القدم، ولا يمكن تغيير فلسفة الفريق في وقت قصير، تركيزنا على مباراة عجمان الذي يملك فريقاً جيداً ولاعبين مميزين، هدفنا الفوز، وإذا نجحنا في تحقيق ذلك سيشكل حافزاً لنا، وإذا لم نتمكن من الفوز يجب علينا الوقوف على الأخطاء وعلاجها لتحسين وضع الفريق، أسعى للتأقلم مع الوضع الحالي في ظل صعوبته ثم العمل خطوة بخطوة لإعادة الفريق للطريق الصحيح".