هزيمة مفاجئة لسيتي تسعد ليفربول

المصدر: وكالات

تلقى حامل اللقب مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد كثيرا عن الصدارة التي يحتلها ليفربول.

وخطف أداما تراوري لاعب الضيوف هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و90+3، ليوجه ضربة إلى آمال سيتي باللحاق بصدارة الجدول.

وجاء هدف تراوري بعد هجمة مرتدة متقنة قادها نجم اللقاء راؤول خيمينيز، الذي قطع مسافة كبيرة وراوغ مدافع أصحاب الأرض خواو كانسيلو ببراعة، ثم أهدى تمريرة حريرية لزميله القادم من الخلف.

ونجح تراوري في ترجمة تمريرة خيمينيز إلى هدف، حيث سدد بهدوء على يسار إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

وتلقى تراوري تمريرة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، وسدد على يسار إيدرسون مجددا.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، في حين ارتقى ولفرهامبتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.