شايفر : الجمهور سلاح السماوي للفوز على العنابي

المصدر: ابوظبي : أحمد عيسى

قال الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس أن فريقه يسعى للفوز في مباراته مساء الجمعة امام ضيفه الوحدة " العنابي" ضمن جولات الأسبوع الثالث من دوري الخليج العربي بسلاح الجمهور ، مؤكدا ان وجود انصار النادي في المدرجات وتقديمهم الدعم المعنوي للاعبين يساعد كثيرا في نيل النقاط الثلاث ، مناشدا محبي السماوي بالحضور لتشجيع اللاعبين.

وذكر شايفر خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، ان تركيز ناديه على المستقبل وبناء فريق شاب قوي لايمنعان الحرص في الوقت الحالي على تحقيق الإنتصارات في كل المنافسات ، مشيرا إلى أن السماوي يجمع في صفوفه عناصر تمتلك خبرة كبيرة مثل فواز عوانة وفهد الظنحاني وباتوزي وبيدرو كوندي مع مجموعة من اللاعبين صغار السن أصحاب الموهبة وان الفريق مؤهل للفوز دائما قياسا بامكانات لاعبيه.

وأكد شايفر جاهزية فريقه للقاء الجمعة وقال : قمنا بمراجعة الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون في مباراة الظفرة مع العمل على مشكلة اللمسة الأخيرة وكيفية الإستفادة من الفرص ، كان هنالك جهدا كبيرا وننتظر رؤية نتيجته في أرضية الملعب.

واشار المدرب الإلمانى إلى صعوبة لقاء العنابي من واقع قوة المنافس، ذاكرا ان العنابي فريق قوي ولديه عناصر تتمتع بخبرة كبيرة مثل إسماعيل مطر الذي يقدم عطاء القائد في كل المباريات بشكل جيد ، ولكنني ايضا اثق في لاعبي بني ياس وقدرتهم على التفوق في المباراة.