أحمد بن حشر : انجاز بن فطيس ثمرة المسؤولية الإحترافية

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

وصف البطل الإماراتي الأولمبي الرامي الشيخ أحمد بن حشر الإنجاز الذي حققه البطل الرامي سيف بن فطيس بفوزه بالميدالية الفضية لبطولة آسيا لرماية الأطباق من الأبراج " الاسكيت "، المقامة حالياً بكازاخستان، بعدما احتل المركز الثاني في جدول الترتيب بـ175 طبقا، انه ثمرة احترافية وتميز الرامي، الذي بات التعامل الاحترافي أسلوب حياة وليس رياضة فحسب.

واكد بن حشر أن الإنجاز الذي حققه بن فطيس ليس بغريب عليه، فهو بطل يعطي الرماية فتعطيه باستمرار، و يكاد يكون الرامي الوحيد ضمن رماة الشوزن في دولة الإمارات الذي يتعامل مع الرماية بمسؤولية احترافية.

وكشف بن حشر عن معاناة بن فطيس من قلة الدعم وعدم وجود رعاية تتناسب مع ما يقدم من إنجازات، فهو يحظى بدعم محدود من القطاع الخاص، لكنه بحاجة إلى برنامج ودعم أكبر ليظهر مواهبه ويقدم أفضل ما عنده في بطولات الرماية ، لأنه قادر على تقديم المزيد أن وجد الرعاية المناسبة.