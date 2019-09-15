"بيناتبو" لجودلفين يخطف الأضواء في إيرلندا

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

خطف "بيناتبو" لجودلفين الأضواء بمضمار "كراه" يوم أمس في إيرلندا وذلك بانتزاعه لقب سباق "غوف فنست أوبراين ناشيونال ستيكس" لمسافة 1400 متراً للفئة الأولى بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.21.82 دقيقة، وبفارق 9 أطوال عن "أرموري" بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدين أوبراين، فيما جاء "أريزونا" في المركز الثالث بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف المدرب إيدين أوبراين.

وشهد نفس المضمار فوز "سيرش فور أ سونغ" بلقب سباق "سانت ليجر" الإيرلندي لمسافة 2200 متراً للفئة الأولى بقيادة الفارس كريس هايس وإشراف المدرب ديرمونت ويلد، مسجلاً زمناً قدره 3.3.24 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن "كيو غاردنز" بقيادة ريان مور وإشراف المدرب إيدين أوبراين.

فيما جاء في المركز الثالث "ساذرن فرانس" بقيادة الفارس سيمي هيفرنان، وإشراف المدرب إيدين أوبراين، وتلاه في المركز الرابع "كروس كاونتر" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تنافس في الشوط 10 خيول قوية، و كان "كروس كاونتر" المرشح الأول للفوز باللقب.