أتالانتا يتحضر جيداً لمشاركته التاريخية في دوري أبطال أوروبا

المصدر: (أ ف ب)

يتحضر أتالانتا بأفضل طريقة لبدء مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا، وذلك بتحقيقه لفوزه الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك على مضيفه جنوى بهدف قاتل 2-1 في المرحلة الثالثة.

واعتقد أتالانتا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، وضمن مشاركته في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، أنه ضمن النقاط الثلاث حين وصل إلى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وهو متقدم من ركلة جزاء نفذها الكولومبي لويس مورييل المنتقل هذا الصيف من إشبيلية الإسباني. لكن جنوى أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أيضاً نفذها دومينيكو كريشيتو. إلا أن الكولومبي الآخر دوفان زاباتا الذي حل ثانياً الموسم الماضي على لائحة أفضل هدافي الدوري بـ23 هدفاً، قال كلمته في الوقت القاتل بتسديدة بعيدة عجز الحارس الروماني إيونوت رادو عن صدها (5+90).

ومنح زاباتا، المعار لموسمين من سمبدوريا مع خيار البقاء في برغامو نهائياً، فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني نقطته السادسة من ثلاث مباريات، وأعطاه الدفع المعنوي اللازم لمستهل مشواره التاريخي في دوري الأبطال، حيث يحل الأربعاء ضيفاً على دينامو زغرب الكرواتي في منافسات المجموعة الثالثة التي تضم مانشستر سيتي الإنكليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وخلافا لأتالانتا، فرط لاتسيو بفوزه الثاني ومُني بهزيمته الأولى هذا الموسم وجاءت على يد مضيفه سبال بهدف قاتل 1-2.

وعلى غرار المواجهة الأخيرة بين الفريقين حين فاز سبال بين جماهيره 1-صفر بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة، خسر لاتسيو مباراة الأحد بعد أن تقدم بالهدف الثالث لتشيرو إيموبيلي هذا الموسم (17 من ركلة جزاء)، قبل أن يعادل صاحب الأرض في الشوط الثاني عبر أندريا بيتانيا (63) ثم يخطف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بفضل السلوفيني ياسمين كورتيتش.

وبغياب لاعبه الجديد "المشاغب" ماريو بالوتيلي الموقوف للمباريات الأربع الأولى للموسم، مني بريشيا، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 2010-2011، بنفس مصير لاتسيو وخسر أمام ضيفه بولونيا 3- 4.

وفرط بريشيا بفوزه الثاني بعد أن تقدم على ضيفه بثلاثة أهداف لألفريدو دوناروما (10 و19) وأندريا شيستانا (42) مقابل هدف لماتيا باني (36)، قبل أن يتأثر بالنقص العددي منذ الدقيقة 48 بطرد لاعب وسطه دانييل ديسينا لنيله إنذارا ثانياً، ما سمح للضيوف بالعودة وخطف الفوز 4-3 بفضل ثلاثة أهداف للأرجنتيني رودريغو بالاسيو (56) وأندريا بولي (60) وريكاردو أورسوليني (80).

وعاد كالياري من ملعب بارما بفوزه الأول وجاء بنتيجة 3-1.

ويلعب لاحقاً روما مع ساسوولو، وهيلاس فيرونا مع ميلان على أن تختتم المرحلة بلقاء تورينو وليتشي.

ولا يزال تورينو الفريق الوحيد القادر على اللحاق بإنتر ميلان إلى الصدارة في حال حقق فوزه الثالث، علماً أن الأخير تغلب السبت على أودينيزي 1- صفر.