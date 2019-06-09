باروت يقود "الصقور" في دوري الأولى

المصدر: دبي- علي شدهان

يقود المدرب الوطني المعروف عيد باروت، فريق الإمارات الأول لكرة القدم الهابط إلى دوري الدرجة الأولى في ختام دوري الخليج العربي 2018/2019.

ويخلف باروت في قيادة (الصقور)، نظيره التونسي جلال القادري، الذي تولى المهمة طوال الموسم المنتهي.

وجرى توقيع العقد مع باروت في مقر نادي الإمارات برأس الخيمة بحضور محمد إسماعيل العوضي، رئيس مجلس ادارة شركة الإمارات لكرة القدم وعمر المزكي، نائب رئيس المجلس وعلي بودنوس، مستشار كرة القدم في النادي.

ويعتبر عيد باروت من أميز المدربين الإماراتيين في كرة القدم، حيث سبق له قيادة منتخبات وطنية وفرقاً عدة، سواء في دوري كبار المحترفين، أو في دوري الدرجة الأولى، وحقق نجاحات مشهودة، لعل أبرزها الفوز التاريخي مع (الصقور) بلقب بطولة الكأس في العام 2010، وبالتحديد في 19 أبريل بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية أمام أكثر من 30 ألف متفرج.

وتعقد إدارة شركة الإمارات لكرة القدم مؤتمراً صحفياً في الساعة 11:30 من صباح غد الاثنين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالنادي، وذلك لتقديم عيد باروت المدرب الجديد ل (الصقور)، إضافة الى الحديث عن تفاصيل أخرى تتعلق برؤية المدرب، وبرنامج الإعداد، واحتياجات (الصقور)، وغيرها من الجوانب ذات صلة.