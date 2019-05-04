البايرن يبتعد بصدارة البوندسليغا بفارق 5 نقاط مؤقتا

المصدر: أ ف ب

ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفارق 5 نقاط مؤقتا عن مطارده بوروسيا دورتموند بفوزه السبت على ضيفه هانوفر متذيل الترتيب 3-1 في المرحلة الثانية والثلاثين.

وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (ق27) وليون غوريتسكا (ق40) والفرنسي فرانك ريبيري (ق84) أهداف بايرن، والبرازيلي كريستيان دي جيزوس جوناثاس (ق51 من ركلة جزاء) هدف هانوفر.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن دورتموند (69) الذي يلعب لاحقا اليوم مع فيردر بريمن التاسع في مباراة صعبة في سعيه لاعادة الفارق.

وينتقل النادي البافاري في المرحلة المقبلة إلى ملعب لايبزيغ الثالث الذي سيواجهه مجددا في نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يستقبل إينتراخت فرانكفورت الرابع في المرحلة الاخيرة.

وفشل بايرن في الحفاظ على نظافة شباكه على ملعبه "أليانز أرينا" للمباراة السادسة على التوالي.

ومني هانوفر المهدد بالهبوط الى الثانية بخسارته الثانية والعشرين في الدوري، وتجمد رصيده عند 18 نقطة جمعها من أربع انتصارات على أرضه وستة تعادلات.

وخاض الفريق البافاري مباراته مع هانوفر بصفوف مكتملة باستثناء غياب حارس مرماه مانويل نوير، الذي يتعالج من إصابة في ربلة الساق، وصانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز بسبب الإصابة أيضاً، فيما جلس ريبيري والهولندي آريين روبن على مقاعد البدلاء.

وبدأ بايرن المباراة بضغط متواصل، وإنهار دفاع هانوفر ومعه الحارس ميكايل إيسر الذي عجز عن صد رأسية ليفاندوفسكي المتقدم من الخلف بعد تمريرة عرضية طويلة من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة من المدافع الدولي يوشوا كيميش (ق27)، رافعا رصيده إلى 22 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

واضاف بايرن هدفه الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة لغوريتسكا ارتدت من الارض واصطدمت باسفل القائم الايمن وفي الشباك (ق40).

وكان المهاجم البرازيلي جوناثاس الذي دخل بدلا من هندريك فيداندت بعد الاستراحة رجل الشوط الثاني بعدما سجل هدف تقليص الفارق لهانوفر من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد استعانته بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على جيروم بواتنغ داخل المنطقة (ق51)، قبل أن يطرد بعد 4 دقائق لحصوله على بطاقتين صفراوين.

واصبح جوناثاس بحسب "أوبتا" للاحصاءات أول لاعب في تاريخ "البوندسليغا" يدخل كبديل ويسجل ويطرد في غضون 9 دقائق و3 ثوان.

واستغل بايرن النقص العددي في صفوف ضيفه لتسجيل هدفه الثالث بفضل البديل ريبيري، الذي تلقى تمريرة من كومان فدخل المنطقة وراوغ مدافعه فالدمار أنتون ويسدد كرة أرضية زاحفة في الشباك (ق84).

وانتزع بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل من ضيفه هوفنهايم 2-2 بتسجيله في الدقيقة 84 بفضل السويسري جوزيب درميتش، بعد أن سجل له ماتياس غينتر الهدف الأول (ق72).

وافتتح هوفنهايم التسجيل بفضل التشيكي بافل كاديريابيك (ق33) قبل أن يسجل نديم أميري الثاني (ق79).

ورفع هوفنهايم رصيده الى 51 نقطة في المركز السابع الموقت، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده الى 52 في المركز الخامس.

وعمق هرتا برلين جراح شتوتغارت بفوزه عليه 3-1. سجل للفائز البوسني وداد إيبيسيفيتش (ق40) والسلوفاكي أندريه دودا (ق45+1) والعاجي سالومون كالو (ق67)، وللخاسر المهاجم المخضرم ماريو غوميز برأسية داخل المنطقة (ق70).

ورفع هرتا رصيده الى 40 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شتوتغارت المهدد بالهبوط عند 24 في المركز السادس عشر.

وفاز فولفسبورغ على مضيفه نورمبرغ 2-صفر سجلهما فيليكس كلاوس (ق38) والكونغولي مارسيل تيسراند (ق78).

ورفع الفائز رصيده الى 52 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نورمبرغ المهدد بالهبوط عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

وتختتم المرحلة الاحد فيلعب شالكه مع أوغسبورغ، وفرايبورغ مع فورتونا دوسلدورف، وباير ليفركوزن مع اينتراخت فرانكفورت.