إيقاف لاعب الفيصلي الأردني عدي زهران 6 سنوات

المصدر: (أ ف ب)

اتخذت اللجنة التأديبية المنبثقة عن الاتحاد الاردني لكرة القدم عقوبة الايقاف 6 سنوات على لاعب نادي الفيصلي عدي زهران، وذلك على خلفية ما قام به بعد انتهاء مباراة القطبين الفيصلي والوحدات الخميس الماضي ضمن الدوري المحلي.

وتعتبر العقوبة الأكبر في تاريخ كرة القدم الأردنية حيث قام زهران (28 عاما) بتصرف خارج عن نطاق المألوف احتفالا بفوز فريقه 2-1.

وأشار الاتحاد الاردني في بيان إلى "حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في اي انشطة متعلقة بكرة القدم (6) سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا باحكام المواد (8/2/6 ، 176)".

وعلق اللاعب في صفحته على موقع فيسبوك "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت ادارة النادي الفيصلي اعلنت الجمعة الماضي عن عقوبة بحق اللاعب نفسه بإيقافه لمدة شهر وحرمانه من راتب 3 شهور إضافة لمكافأة الفوز على الوحدات.

ومثل زهران منتخب الاردن لسنوات عديدة قبل ان ينتقل من شباب الاردن الى الفيصلي. وشهدت مباراة القطبين احداث شغب مؤسفة اتخذت على أثرها اللجنة التأديبية جملة من العقوبات بحق الفريقين.