مدرب برشلونة: وجود ميسي يرعب المنافسين

المصدر: د ب ا

دافع المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عن الهدف الذي سجله الأوروغوياني لويس سواريز في شباك ليغانيس، مؤكداً على صحته تماماً، وذلك عقب فوز الفريق الكاتالوني بنتيجة (3-1) أمس الأحد في الجولة الـ20 لليغا.

وأبدى فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب كامب نو اندهاشه من التشكيك في صحة الهدف.

وفي الدقيقة 64 أطلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تصويبة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس إيفان كويار، ليتابعها سواريز بقوة في المرمى، ويصطدم بالحارس، وسط مطالبة لاعبي ليغانيس باحتساب مخالفة.

إلا أن الحكم أقر بصحة الهدف بعد أن لجأ لتقنية حكم الفيديو "VAR".

وفال فالفيردي في تصريحاته: "في رأيي الهدف صحيح تماماً.. سواريز لم يلمس الحارس.. خضع للعلاج لفترة قصيرة داخل الملعب، ولم يكن هناك أي إصابة".

وأضاف مدرب برشلونة: "سيكون هناك جدال بشكل مستمر، لأن هناك كثيرين يتابعون، ولكن الأخطاء لن تنتهي، حتى مع وجود الـ'VAR'، حتى وإن كان الحكم إنسانا آليا".

وحول المباراة، أثنى المدرب الباسكي على صبر اللاعبين خلال اللقاء الذي ازدادت صعوبته عقب هدف تعادل ليغانيس في بداية الشوط الثاني.

وقال في هذا الصدد: "تقدمنا بهدف، وبعد تعقد الموقف بهدف التعادل لليغانيس من أول هجمة له، كان علينا القتال من جديد للفوز".

كما أشاد فالفيردي كثيراً بالنجم ليونيل ميسي، الذي قلب المباراة بعد دخوله بتسببه في لقطة الهدف الثاني، وتسجيل الهدف الثالث في الوقت القاتل، وأشار: "دائماً ما تكون هناك خطورة بتواجده (يقصد ميسي)، وهو يعني الكثير بالنسبة لنا، شعور المنافسين بالخوف هو أمر تكتسبه دائماً بوجود ميسي".

وأثنى مدرب البرسا أيضاً بالنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي افتتح باب التسجيل في اللقاء في الدقيقة 32 قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 66 بسبب إصابة في الكاحل.

وأكد فالفيردي: "كان هادئاً، ويمر بفترة رائعة، شاهدنا هذا اليوم.. هو يحب دائماً الذهاب بالكرة ناحية الخصم، وسرعته قاتلة.. فقدنا كثيراً بخروجه، ونتمنى ألا تبعده الإصابة لفترة طويلة".

يذكر أن الكشف الطبي المبدئي الذي أجراه ديمبيلي عقب اللقاء مباشرة كشف عن إصابته بالتواء في كاحل القدم اليسرى.

وواصل "البلوغرانا" عزف نغمة الفوز في الليغا للمباراة السابعة على التوالي، ليغرد منفرداً بالصدارة برصيد 46 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ملاحقه أتلتيكو مدريد.