حصاد العام 2018 في المجال الرياضي

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نستعرض معكم هنا أهم وأبرز الأحداث الرياضية خلال العام 2018 على مختلف المستويات المحلية والقارية والعالمية

05 يناير

"العماني" بطل خليجي 23

حقق المنتخب العماني لكرة القدم لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه بداية العام الحالي في نسخة "خليجي 23"، بالكويت، بعد تفوقه على منتخب الإمارات بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وكان اللقب الأول حققه المنتخب العماني في أرضه في نسخة "خليجي 19".

31 يناير

"ثندر سنو" بطل "العالمي"

انتزع الجواد ثندر سنو المملوك لإسطبلات جودلفين لقب كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ 23 والتي أقيمت على مضمار ميدان، وجاء الفوز الغالي بقيادة الفارس كريستوف سوميلون والمدرب الإماراتي سعيد بن سرور، وبهذا الفوز رفع "ثندر سنو" رصيد جودلفين لـ 7 ألقاب في أغلى سباقات الخيول في العالم.

14 إبريل

فرحة "السيتي" المزدوجة

توج مانشستر سيتي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، وسبق للفريق أن توج بلقب الدوري في مواسم 1936-1937 و1967-1968 و2011-2012 و2013-2014، وتزامن فوز "السيتي" مع احتفالات النادي بمرور 10 سنوات لتحول ملكيته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

21 إبريل

"ثنائية" مع اللقب الـ 13

توّج العين بطلا لدوري الخليج العربي للمرة 13 في تاريخه وللمرة الرابعة في زمن عصر الاحتراف ويملك العين رقماً قياسياً في الفوز بألقاب الدوري، وأضاف العين لقبه الثاني في نفس الموسم يوم الثالث من مايو بفوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لينضم إلى أندية الأهلي (1975) والنصر (1986) والشباب (1990) والوصل (2007) والجزيرة (2011) في الفوز بالثنائية المحلية.

13 مايو

صلاح صائد الجوائز

حصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليكون أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يحصد هذا اللقب ونجح صلاح في تسجيل 32 هدفًا، كما فاز للعام الثاني على التوالي بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018، وكان قد فاز بها أيضا العام الماضي.

02 يونيو

مسار بطل الديربي الإنجليزي

2 يونيو، حققت خيول جودلفين انجازاً فريداً بمضمار أبسوم بإنجلترا بفوز "مسار" بلقب الديربي الإنجليزي الكلاسيكي للمرة الأولى في تاريخ الفريق الأزرق ونال "مسار" الفوز الأول لفريق جودلفين بلقب بطولة الديربي الإنجليزي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شالي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.34.93 دقيقة.

10 يوليو

رونالدو من الريال لليوفي

صفقة انتقال مفاجئة للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو "33 عاما" من ريال مدريد إلى يوفنتوس بطل إيطاليا بما يقرب من 118 مليون يورو، لينهي رونالدو رحلة استمرت 9 مواسم مع "النادي الملكي"، سجل خلالها 451 هدفا في كل المسابقات، كما حقق لقبين للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني.

16 يوليو

فرنسا بطل المونديال

حصل المنتخب الفرنسي منتصف هذا العام على كأس العالم لكرة القدم، بعد التغلب على كرواتيا في المباراة النهائية 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لوجينيكى" بالعاصمة الروسية موسكو، وهي المرة الثانية يحرز فيها منتخب فرنسا اللقب بعد فوزه به قبل 20 عاماً في نسخة 1998 التي أقيمت في فرنسا.

08 أغسطس

"عموري" الصفقة الأغلى خليجيا

8 أغسطس، انتقل النجم الاماراتي عمر عبد الرحمن من العين للهلال السعودي في صفقة قُدرت بأكثر من 14 مليون يورو "60 مليون ريال"، ما يعتبر الصفقة الأعلى في الخليج، وحقق عموري مع العين العديد من الألقاب الشخصية والجماعية، أبرزها حصوله على لقب أفضل لاعب في آسيا عام 2016، وأفضل لاعب في خليجي 21، وأفضل صانع ألعاب في تاريخ العين.

24 سبتمبر

مودريتش ينهي الاحتكار

توج الكرواتي لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكسر مودريتش "33 عاماً" لاعب ريال مدريد الإسباني، هيمنة رونالدو زميله السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على الكرة الذهبية في الأعوام العشرة الماضية، بعدما أحرزها كل منهما 5 مرات منذ 2008.

25 سبتمبر

"كأس زايد" العربية

أطلق الاتحاد العربي لكرة القدم في شهر سبتمبر الماضي اسم "كأس زايد" على بطولة العرب للأندية التي أقيمت بمبادرة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد وذلك بالتزامن مع احتفالات "عام زايد"، حيث تُعد النسخة الحالية هي الأكبر والأقوى على الإطلاق على صعيد الأندية المشاركة والجوائز المالية الضخمة المقدمة فيها.

02 نوفمبر

"كلاسيكو السودان" في أبوظبي

استضافت العاصمة أبوظبي، "الكلاسيكو السوداني" بين فريقي الهلال والمريخ على كأس "عام زايد" في أول مواجهة بين قطبي الكرة السودانية بدولة الامارات، وشهدها جمهور غفير "37 ألف شخص" في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة وفاز بها الهلال بنتيجة 2-1 ليتوج بالكأس الغالية.

06 نوفمبر

الدوري بلا تشفير

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله-بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، دعما للقطاع الرياضي، ولفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني، استجابة لرغبة الجماهير، وقوبلت التوجيهات الكريمة بفرحة كبيرة داخل وخارج الامارات.

06 نوفمبر

انجاز جودلفين في ملبورن

خطف "كروس كاونتر" لجودلفين الأضواء وأدخل المضمار الأزرق تاريخ سباق "ملبورن كب" للخيول من أوسع أبوابه، حيث توج بطلاً باقتدار لمسافة الميلين 3200 متر للفئة الأولى للخيول عمر3 سنوات للمضمار العشبي، وكان أول إنجاز تحقق لخيول الإمارات باللقب عام 1986 وناله "الطلق" لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكرر "جيون" الإنجاز الثاني لسموه عام 1994.

20 نوفمبر

أفضل دوري آسيوي

فازت الامارات، بجائزة أفضل دوري آسيوي محترف، خلال حفل جوائز منظمة صناعة الرياضة الآسيوية، في بانكوك بتايلانـد، وتفـوق دوري الخليـج العربـي على أعـرق دوريات القارة التي نافست على الجائزة، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة، وصول 3 دوريات للقائمة النهائية، وتم تقييم الدوريات وترشيحها بناء على 13 معياراً رئيسياً، إلى جانب المعايير الفرعية، والتي تزيد على المائة.

25 نوفمبر

هاميلتون نجم "العاشرة"

25 نوفمبر، أنهى بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون موسم 2018 ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، بتحقيق فوزه الحادي عشر في 21 مرحلة، بحلوله في المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى في نسختها العاشرة، وتفوق هاميلتون في حلبة مرسى ياس على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، بينما حل ثالثا سائق ريد بول الهولندي.

18 ديسمبر

العين في نهائي المونديال

أصبح العين ثاني فريق عربي وأول فريق آسيوي يتأهل لنهائي بطولة أندية العالم في النسخة التي استضافتها الامارات نهاية العام الحالي بعد فوزه على ريفر بلايت الارجنتيني بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، وهو ثالث انتصاره له في البطولة بعد فوزه الأول على فريق تيم ولينغتون النيوزيلندي، بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 ثم على الترجي التونسي بطل افريقيا 3-صفر ثم