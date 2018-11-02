دي بروين لاعب مانشستر سيتي يغيب ستة أسابيع للاصابة

قال نادي مانشستر سيتي في بيان اليوم الجمعة إن كيفن دي بروين لاعب وسط الفريق سيغيب لأكثر من شهر بعد إصابته في أربطة الركبة أمام فولهام في كأس رابطة الاندية الانجليزية لكرة القدم.

واستبدل صانع لعب منتخب بلجيكا في الدقيقة 85 من المباراة التي انتهت بفوز سيتي 2-صفر على فولهام في ملعب الاتحاد يوم الخميس بعد سقوط أحد المدافعين على ركبة دي بروين اليسرى. وصعد سيتي لدور الثمانية للبطولة.

وخاض دي بروين اول مباراة محلية له عقب عودته من اصابة في الركبة اليمنى الشهر الماضي لكنه خرج من المباراة عقب سقوط تيموثي فوسو-منساه مدافع الفريق المنافس بشدة على الركبة اليسرى لدي بروين.

وأوضح النادي في بيان بموقعه على الانترنت "خضع دي بروين لفحص بالأشعة اليوم الجمعة. لا يحتاج لأي تدخل جراحي لكن يتوقع غيابه لفترة من خمسة إلى ستة أسابيع".

وغاب دي بروين، الذي لعب دورا محوريا في تتويج سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، ستة أسابيع عن المباريات هذا الموسم.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عن المواجهة المرتقبة في الدوري أمام الغريم مانشستر يونايتد في 11 نوفمبر تشرين الثاني إضافة إلى بقية مباريات فريقه في دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويتصدر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا الدوري حاليا برصيد 26 نقطة من 10 مباريات. ويستضيف ساوثامبتون يوم الاحد.

وشكك المدرب الاسباني للصحفيين في انه كان بالإمكان تجنب هذه الاصابة.

واضاف غوارديولا "كرة القدم هي كرة القدم. هي رياضة تتسم بالحيوية وبها الكثير من الالتحامات وهذا يحدث في بعض الاحيان.

"ابتعد كيفن لشهرين ونصف وكنا نشعر بالحزن عليه. عندما يعود فانك لا يجب ان تتوقع انه سيكون اللاعب الذي تعرفه منذ اليوم الأول له.

"يحتاج بعض الوقت للتأقلم ولاستعادة ايقاعه وسرعته وللعودة لطبيعته.

"عاد أمس وقام بالكثير من الاشياء لكن حدث ما حدث.

"لسوء الحظ انه تعرض للإصابة لكن لحسن الحظ فان الامر لا يتطلب خضوعه لجراحة وقال الطبيب ان الامر سيستغرق ما بين اربعة إلى ستة اسابيع لعودته".