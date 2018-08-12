الصقور يلاقي نوفا الصربي اليوم

المصدر: صربيا-البيان الرياضي

يلاقي فريق الامارات الاول لكرة القدم في الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره رادينيسكي نوفا الصربي في ثالث المباريات الودية التي يخوضها (الصقور) في معسكره الخارجي المتواصل منذ 27 الماضي في صربيا استعدادا للموسم الجديد.

وسبق للصقور خوض مباراتين وديتين، الاولى 3 الجاري امام دوناف بانوفيتس الصربي، وانتهت لمصلحته بثنائية نظيفة، والثانية 9 الجاري امام ملادوست باكي جاراك الصربي، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويختم فريق الامارات مبارياته الودية في معسكره الخارجي بصربيا 16 الجاري، قبل العودة الى رأس الخيمة في اليوم التالي.