نيمار يتدرب بشكل جيد ومستعد للـ "مونديال"

قال طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم (السامبا)، رودريجو لاسمار، إن نيمار، نجم الفريق المصاب، سيعود من إصابته إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم في روسيا "وهو مستعد بشكل جيد".

جاء ذلك في تصريحات لموقع "جلوبو إسبورتو.كوم"، أدلى بها لاسمار الذي أجرى عملية جراحية للمهاجم البرازيلي.

وأضاف لاسمار أن "نيمار يتدرب بشكل جيد جدا وأنه يتعافى بأحسن طريقة ممكنة وذلك في إطار البرنامج المحدد"، وتابع أن "الاستعداد (للبطولة) لم يتأثر".

يذكر أن مهاجم نادي باريس سان جيرمان كان قد خضع لعملية جراحية في مشط قدمه في الثالث من مارس الماضي.

ويخضع نيمار في الوقت الراهن لتدريبات لإعادة التأهيل في منزله الواقع في منطقة مانجاراتيبا القريبة من ريو دي جانيرو.

يشار إلى أن نيمار، الذي كان قد أصيب نهاية فبراير الماضي، صرح قبل فترة قصيرة بأن "الفحص الأخير سيكون في السابع من عشر من مايو المقبل، وعندئذ سأنظر بشكل أفضل في الموعد الذي يمكنني فيه العودة للعب".

يشار إلى نادي باريس سان جيرمان كان قد دفع رقما قياسيا بلغ 222 مليون يورو لانتقال نيمار (26 عاما) من صفوف برشلونة الإسباني إلى صفوف الفريق الباريسي.