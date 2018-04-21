مانشستر سيتي يخصص 74 مليون يورو لانتداب الجزائري محرز

قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية نقلاً عن صحيفة "صن" البريطانية إن التقني الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا، جدد اهتمامه بانتداب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز.

وأضافت "الشروق" أن المدرب غوارديولا يعتزم رفع المقترح المالي إلى رقم 65 مليون جنيه استرليني (74 مليون يورو)، لِجلب النجم الجزائري هذا الصيف.

وكانت إدارة نادي مانشستر سيتي قد تقدّمت بِعرض قيمته المالية 60 مليون جنيه استرليني (68.5 مليون يورو)، لِضمّ محرز في يناير الماضي، ولكن مُسيّري نادي ليستر سيتي رفضوا المقترح، ورفعوا المطلب المالي إلى رقم 112 مليون يورو.

ولا يُمانع محرز في الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي، فقد صرّح مرارا بِأنه يُريد ارتداء زيّ نادٍ كبير ويلعب رابطة أبطال أوروبا.

وحاول رياض محرز تغيير الأجواء أربع مرّات (شتاءَي 2017 و2018 وصيفَي 2016 و2017) من دون طائل، ولكن هذه الصائفة سيترك ليستر سيتي، بعد اتّفاق أخير مع الإدارة التايلاندية المالكة والمُسيّرة لِفريق "الثعالب".