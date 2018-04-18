الفيفا يعتزم إلغاء كأس القارات

طرح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشروعه الجديد المتعلق بكأس العالم للأندية، والتي ستحل بموجبه بدلاً من كأس القارات وتقام مرة كل أربعة أعوام بدءا من 2021.

وتقام كأس القارات مرة كل أربعة أعوام، في العام الذي يسبق إقامة نهائيات كأس العالم "مونديال المنتخبات" وذلك في البلد الذي سيستضيف النهائيات. أما مونديال الأندية، فيقام سنويا في ديسمبر.

وفي رسالة موجهة من رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني انفانتينو الى رؤساء الاتحادات القارية، يطرح الفيفا إقامة كأس العالم للأندية مرة كل أربعة أعوام بدءا من سنة 2021.

كما يقترح نقل موعد إقامة البطولة من ديسمبر "موعد مونديال الأندية" إلى يونيو "موعد كأس القارات" ، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم.

ولن يتعارض النظام الجديد للبطولة مع روزنامة البطولات المحلية في معظم الدول وتحديدا الدوريات الأوروبية. وبحسب المقترح، ستقام البطولة على مدى 18 يوما، على ان يتم بحث المزيد من التفاصيل في اجتماعات تشاورية مقبلة، قبل اعتماد صيغة نهائية.

وتشارك أندية من الاتحادات القارية الستة في كأس العالم للأندية، الا ان الفوارق بين الأندية تبدو كبيرة، اذ ان لقبها لم يخرج عن سيطرة الأندية الأوروبية والجنوب أميركية منذ اقامتها للمرة الأولى عام 2000.

كما ان الأندية الأوروبية سيطرت على كأس العالم في الأعوام الماضية، وأحرزت اللقب عشر مرات في النسخ الـ 11 الأخيرة.