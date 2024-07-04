البرازيل تواجه أوروغواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

المصدر: كاليفورنيا - أ ف ب

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اكتفت البرازيل بالتعادل مع كولومبيا 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، أمس، أمام 70 ألف متفرّج في سانتا كلارا (كاليفورنيا)، فوقعت بمواجهة الأوروغواي القوية في الدور ربع النهائي.

وكانت البرازيل التي تعادلت افتتاحاً أمام كوستاريكا بنتيجة مخيّبة 0-0 ثم عوّضت بتحقيقها فوزاً كبيراً على الباراغواي 4 - 1، بحاجة لتحقيق النقاط الثلاث لتخطي كولومبيا وتصدّر المجموعة الرابعة.

بيد أن الهدف الافتتاحي لرافينيا من ضربة حرّة رائعة (12) لم يكن كافياً، في ظل معادلة دانيال مونيوس قبل الدخول إلى غرف الملابس (45 + 2).

رفعت كولومبيا رصيدها إلى سبع نقاط لتلاقي بنما في دور الثمانية، فيما حلّت البرازيل ثانية بخمس نقاط لتضرب مواجهة نارية مع الأوروغواي حاملة اللقب 15 مرة قياسية بالتساوي مع الأرجنتين.

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