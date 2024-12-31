دبي تستقبل العام الجديد بـ51 بطولة وفعالية رياضية في يناير

تستقبل دبي العام الجديد بسجل حافل بالفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظمها وتستضيفها خلال شهر يناير 2025، بما يعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، حيث تساهم هذه الفعاليات في ترسيخ موقعها كملتقى دولي للرياضة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها الرياضية والسياحية ذات المستوى العالمي.

وتشهد دبي في يناير تنظيم 51 بطولة وفعالية رياضية، بدعم من مجلس دبي الرياضي، إلى جانب استمرار فعاليات أخرى انطلقت في شهور سابقة.

ومن أبرز هذه الفعاليات ماراثون دبي الدولي، الذي يُعد من أبرز وأقدم سباقات الجري في المنطقة، ويُقام بنسخته الثالثة والعشرين في 12 يناير على شارع أم سقيم.

كما تقام بطولة دبي ديزرت كلاسيك في 16 يناير 2025 على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، وتُعد جزءًا من سلسلة رولكس ضمن بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف، حيث تستقطب أشهر لاعبي الجولف.

وفي السياق نفسه، تستمر بطولة السلم للدراجات الهوائية في نسختها التاسعة بتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، حيث يُقام سباق النخبة للرجال يوم 19 يناير.

وينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية كأس دبي الفضية للبولو خلال الفترة من 18 يناير إلى 1 فبراير، إلى جانب بطولات قفز الحواجز والترويض.

وتقام بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية يوم 11 يناير بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في حين تُعقد بطولة المدراء التنفيذيين للجولف في اليوم نفسه.

وفي إطار الفعاليات الرياضية المتنوعة، تواصل الدورة الرياضية العمالية السادسة منافساتها في رياضات مختلفة، منها دورة الثروبول التي تُقام في 19 يناير.

وتُقام أيضا بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي يومي 17 و18 يناير، بينما يمتد دوري دبي بي ورلد للكريكت خلال الفترة من 11 يناير إلى 9 فبراير في ستاد دبي الدولي للكريكت.

ومن الفعاليات البارزة الأخرى، سباق تريفيكتا ضمن "سبارتان ريس الشرق الأوسط"، الذي تستضيفه دبي باركس آند ريزورتس لأول مرة من 24 إلى 26 يناير، كما يُقام الدوري العالمي للمقاتلين المحترفين في كوكاكولا أرينا يوم 25 يناير، وتُختتم أبرز الفعاليات الكبرى ببطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34، التي تُنظم في نادي النصر خلال الفترة من 24 يناير إلى 2 فبراير.