اليافعي بطل «الإمارات لزوارق الفورمولا 4»

أبوظبي ــ البيان

اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، وبطولة الإمارات للفلاي بورد التي أقيمت على كورنيش أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق سالم اليافعي في بطولة زوارق الفورمولا 4، المركز الأول، وحل ثانياً عبيد مبارك، وكلاهما من فريق مبارك مارين، وحل ثالثاً خالد محمد الزرعوني من فريق الشارقة.

أما في بطولة الفلاي بورد، فشهدت فئة المبتدئين فوز المصري محمد بيبو بالمركز الأول، وحل ثانياً الإماراتي فيصل الطنيجي، ثم المصري محمد طارق مصطفى ثالثاً.

وفي فئة المحترفين، تصدر الكولومبي دانيال جويرا المنافسات وحقق المركز الأول، وتلاه الفرنسي جيفري كوزلا في المركز الثاني، وجاء الإماراتي أحمد المحرزي في المركز الثالث.

وفي الختام، كرم سيف السويدي رئيس لجنة المسابقات في النادي وناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة الفائزين، فيما تم تكريم الإماراتية علياء فيروز تقديراً لمشاركتها في بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 كونها أول إماراتية تشارك في هذه الفئة.

وأشاد ناصر الظاهري، بنجاح حققته الجولة الأولى من البطولتين، مشيراً إلى أن المستوى التنافسي العالي يعكس تطور الرياضات البحرية في الإمارات.

وأكد حرص النادي على تطوير البطولات وتقديم مسارات تتحدى المتسابقين، بما يساعد على رفع معدلات الأداء وتقديم تجربة فريدة للجمهور، إلى جانب السعي لتوفير بيئة تنافسية عادلة تحفز المواهب المحلية.