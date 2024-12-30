القمزي يتوج بالمركز الأول في منافسات «UTV» بمهرجان ليوا

الظفرة - البيان

توج المتسابق راشد مبارك القمزي بالمركز الأول في فئة «بدون التوربو» ضمن منافسات حلبة «UTV» بمهرجان ليوا الدولي في منطقة مرعب، فيما جاء حمد خلفان القمزي في المركز الثاني، وحل ثالثاً محمد جولزار إبراهيم.

أما في فئة توربو، فقد تمكن حمد خلفان القمزي من تصدر القائمة، وجاء ثانياً محمد جولزار إبراهيم في المركز الثاني، وحل عبد العزيز علي البلوشي في المركز الثالث.

وكرم الفائزين في الختام، محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، بحضور حمدان المزروعي مدير عام النادي ووليد إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة لسباقات السيارات.

وتتواصل اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، الذي انطلق في 13 ديسمبر الماضي ويستمر حتى 4 يناير المقبل، حيث يشهد تل مرعب احتفالات خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة، تتضمن مجموعة من العروض الترفيهية، والألعاب النارية عند منتصف الليل، إضافة إلى عروض الليزر والضوء.

وأكد عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن الاحتفال برأس السنة هذا العام سيكون فريداً من نوعه، والترتيبات الخاصة بالاحتفال تستهدف تقديم تجربة مميزة للحضور.

وقال إن المهرجان يشهد يومياً دخول الآلاف من السيارات، ما يعكس الإقبال الكبير، ويعزز مكانته باعتباره واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة.