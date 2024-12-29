سالم عبد الرحمن يتألق في مونديال الشطرنج بنيويورك

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تألق الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن في منافسات بطولة العالم للشطرنج السريع التي تستضيفها مدينة نيويورك الأمريكية، محققاً المركز العاشر مكرر برصيد 8.5 نقاط من أصل 13 جولة، حيث قدم أداءً استثنائياً وروحاً قتالية عالية، أكدت مكانته كأيقونة عربية تُجسد الإبداع والمنافسة على أعلى المستويات بين نخبة أبطال العالم في الشطرنج، ويأتي هذا الإنجاز بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، الذي يوفر لكافة الأبطال كل السبل لتحقيق التميز ورفع راية الإمارات في المحافل الدولية.