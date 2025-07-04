16 لاعباً في معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى بصربيا

دبي - البيان

انطلق معسكر إعداد اللاعبين وحراس المرمى في مدينة زلاتيبور الجبلية في صربيا، ضمن البرنامج السنوي الذي يعده بشكل دوري الدكتور زكريا أحمد العوضي، ويستمر حتى 16 يوليو الجاري.

ويتضمن المعسكر برنامجاً فنياً وبدنياً وثقافياً للاعبي أندية الدولة، ويشارك في معسكر هذا الموسم، 16 لاعباً سجلوا في المعسكر الذي يهدف إلى تطوير اللاعبين فنياً، مع الاهتمام بثقافة الاحتراف عند اللاعبين الناشئين والشباب.

ويشمل البرنامج كذلك محاضرات عن التغذية والصلابة الذهنية للاعبين، ويتخلل المعسكر دورة للمدربين المحترفين.