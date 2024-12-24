دبي تستقبل 2025 باحتفالات فنية وعروض الألعاب النارية

دبي - البيان

تواصل دبي تأكيد مكانتها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة من خلال تنظيمها فعاليات ممتعة في مختلف أنحاء المدينة لاستقبال العام الجديد 2025، وقد كشف مهرجان دبي للتسوق، الذي يحتفل حالياً بدورته الثلاثين التي تستمر حتى 12 يناير المقبل، وجدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن مجموعة مميزة من العروض والحفلات والفعاليات التي يمكن من خلالها الاحتفال بالعام الجديد.

وتحتفي دبي بقدوم العام الجديد بباقة متنوعة من الفعاليات، بدءاً من الحفلات الضخمة التي يحييها أشهر النجوم في المنطقة والعالم، وكذلك عروض الألعاب النارية المميزة في أشهر المعالم في المدينة.

تحف معمارية

وتستعد دبي لإبهار العالم بالعروض المميزة لبرج خليفة الشهير احتفالاً بالعام الجديد، حيث تضيء الألعاب النارية سماء دبي لتزينها بأجمل الألوان. ويمكن الاستمتاع بمشاهدة هذه التحفة المعمارية البالغ طولها 828 متراً وهي تضاء بالألعاب النارية لتعلن بدء العام الجديد من خلال احتفالات إعمار لرأس السنة في حديقة البرج، كما يمكن الاستمتاع بخيارات الطعام المتنوع.

وتعود عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول إلى مهرجان دبي للتسوق، وتشكل إحدى أبرز الفعاليات التي تستحق المشاهدة في هذا الموسم. ويمكن للزوّار مشاهدة عروض ليلة رأس السنة من «بلوواترز» و«ذا بييتش»، حيث تنتشر في سماء الإمارة أكثر من 1000 طائرة درون خلال المساء لتقديم عرضين ممتعين.

ويستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» عروض الألعاب النارية المذهلة من مجموعة الزرعوني التي ستضيء سماء المدينة عند منتصف الليل، بالإضافة إلى حفل فني بمناسبة رأس السنة الجديدة للفنان المصري محمود العسيلي، كما يمكن لعشاق الأجواء الكلاسيكية الاستمتاع بعرض الألعاب النارية في منطقة السيف التراثية احتفالاً بقدوم العام الجديد، وذلك وسط الإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

وبمناسبة العام الجديد 2025 سيحظى عشاق الرحلات البحرية برحلة مذهلة في ليلة رأس السنة عبر الممرات المميزة، وسيستمتعون بإطلالات لا مثيل لها على معالم المدينة، ويشاهدون عروض الألعاب النارية المبهرة، عبر حجز رحلة على متن «التاكسي المائي» أو «العبرة التراثية» من مختلف المواقع في الإمارة.

مقطوعات موسيقية

ويحظى الزوّار بتجربة فريدة تحت سماء الصحراء المرصعة بالنجوم في وجهة «تيرا سوليس»، حيث يمكنهم الاستمتاع بمقطوعات موسيقى الهاوس للفنان لوست فريكوينسيز مثل أغنيته الشهيرة «أر يو ويذ مي»، والموسيقى الإلكترونية «التكنو» الحماسية لفرقة «إيجنتس أوف تايم».

يستضيف فندق رافلز النخلة دبي حفلة «رافلز التنكرية الملكية»، التي تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات، كحفل عشاء فاخر، إلى جانب عروض فنية مميزة.

وتودع دبي عام 2024 بحفل استثنائي في «دبي أوبرا»، حيث تبدأ الأمسية بعروض مميزة لفرقة «سولد أوت» المحلية التي تقدم مجموعة من أغاني الجاز الكلاسيكية، تليها مجموعة من أفضل المقطوعات لمنسق الأغاني والمنتج النمساوي باروف ستيلار، علاوة على إيقاعات الموسيقى الحماسية لمنسق الأغاني سيلفر فوكس. ويمكن للحضور اختتام الأمسية بمشاهدة عرض مذهل للألعاب النارية في برج خليفة من ممشى «دبي أوبرا».

إطلالات مذهلة

ويوفر مهرجان الشاطئ NYE في «زيرو غرافتي» في دبي فرصة مميزة للضيوف لاستقبال العام الجديد وسط الإطلالات المذهلة على أفق دبي الخلاب ونخلة جميرا. ويقدم المغني جويل كوري مجموعة من أشهر أغانيه، مثل «هيد أند هارت» تحت السماء المضيئة بعروض الألعاب النارية. وينضم إلى الاحتفال اثنان من منسقي الأغاني العالميين، ما يتيح للحضور قضاء ليلة لا تنسى.

ويشارك نجم الموسيقى العالمي ليونيل ريتشي في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في منتجع أتلانتس النخلة، التي تتخللها عروض ألعاب نارية مذهلة، وأنشطة ترفيهية مستوحاة من مسرح برودواي.

ويودع عشاق الموسيقى عام 2024 مع أغاني البوب العربية وإيقاعات الرومبا الكاتالونية المميزة، حيث يستضيف مسرح «دبي فستيفال سيتي» المغني السوري ناصيف زيتون وفرقة «جيبسي كينجز» الرائعة مع العازف تونينو بالياردو، الذي يقدم إيقاعاته الراقصة طوال الليل. ويستقبل الضيوف عام 2025 على وقع ألحان الفنان العربي المعاصرة وكلمات أغانيه الرقيقة، إلى جانب إيقاعات الفرقة المؤثرة.

ويستضيف برج العرب حفلاً خاصاً بمناسبة بدء العام الجديد يعود فيه مع الضيوف إلى أجواء التسعينيات الذهبية مع نخبة من النجوم والفرق العالمية، مثل فرقة ميلي فانيلي، وفرقة تو أنليميتد.

وتحت السماء المتلألئة بالنجوم، تستضيف حديقة مارينا حفل تكريم للفنان بارني وايت، يتخلله عشاء فاخر من خمسة أطباق مميزة. وتتواصل الأجواء الاحتفالية مع النجم العالمي بول لوماك وفرقته، مع باقة من أجمل أغاني التسعينيات، إلى جانب عرض مذهل للألعاب.

ويستقبل زوار دبي وسكانها العام الجديد مع نجم الروك الروسي الشهير فلاديمير كوزمين، الذي يقدم أجمل الأغاني، بما فيها «آي ونت فورجيت يو» و«أ فيري تيل إن ماي لايف». كما يمكنهم حضور حفل العشاء الخاص بمهرجان Big Art Festival، وأيضاً الاحتفالات الفنية الرائعة في «ذا ثياتر دبي» المناسبة لكل أفراد العائلة.

تجارب الطعام

وتوفر فعالية «كانتينX» في دبي مزيجاً رائعاً من الأطعمة اللذيذة، والعروض الترفيهية الممتعة، والألعاب المشوقة وسط أجواء الشتاء الرائعة في دبي. وتتميز نسخة هذا العام بطابع جديد، مع إضافة أربع مناطق مختلفة، لتمنح عشاق الطعام الفرصة لتجربة ألذ النكهات المتنوعة.

ويستضيف نادي الإمارات للغولف حفلاً فخماً في الهواء الطلق يتضمن عروضاً لأشهر أغاني الفنانين العالميين، مثل برونو مارس، وجورج مايكل، وروبي ويليامز، وبينك، بينما تنير الألعاب النارية سماء المكان عند منتصف الليل.

وتستضيف ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ جميرا للغولف عروضاً حية لموسيقى الروك، التي تكرم فرقتي «أواسيس» و«ذا بوليس»، إضافة إلى عرض مذهل للألعاب النارية عند منتصف الليل.

ويستقبل ضيوف فندق ريكسوس بريميوم دبي عام 2025 مع مجموعة من منسقي الأغاني العالميين، وهم دكتور آلبن، وفيدي لوغراند، وجوناس بلو، وويلي ويليام. وسيستمتع الضيوف بتشكيلة من الوجبات الخفيفة، إلى جانب مشاهدة عروض الألعاب النارية الشهيرة في جميرا بيتش ريزيدنس.

ويستقبل «تايم أوت ماركت دبي» عام 2025 باحتفال مستوحى من رواية «غاتسبي العظيم» وأجواء عشرينيات القرن العشرين. وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية من 17 من أفضل المطاعم المحلية، والفعاليات الترفيهية الحية مع إطلالة مباشرة لمشاهدة عرض الألعاب النارية في برج خليفة.

وتعد فعالية «حتا × مهرجان دبي للتسوق» وجهة شتوية مثالية في وادي حتا هب، التي تستمر حتى 5 يناير المقبل، حيث يستمتع الزوار بالتجديف بقوارب الكاياك في المياه الهادئة، والاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، والتلذذ بأشهى المأكولات، إضافة إلى اختبار قيادة سيارات نيسان الشهيرة.

وستبهر فعالية أضواء دبي سكان المدينة وزوارها، حيث تتحول الوجهات الأكثر شهرة في المدينة إلى لوحات فنية مضيئة من خلال أعمال فنية ومجسمات وزينة ضوئية تفاعلية مستوحاة من الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل، ويشمل ذلك بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وسيتي ووك، وحتا.