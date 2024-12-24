إنفانتينو يشيد بنجاح مونديال الشاطئية في دبي.. «أولى بطولات فيفا في 2024»

دبي - عدنان الغربي

نشر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام» أشاد خلاله بالنجاح الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها دبي بين 15 إلى 25 فبراير الماضي، وهي أولى بطولات «فيفا» في 2024.

وقال: كانت بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت على شواطئ دبي، الإمارات، أول بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2024، وحققت نجاحاً كبيراً مع الكثير من الأهداف والإثارة.

وأضاف: تهانينا للفائزين، البرازيل، وتحياتنا لجميع الدول المشاركة، وخاصة الوافدين الجدد مصر وكولومبيا، شكراً جزيلاً لكل من شارك، وخاصة المشجعين واللاعبين، على جعل بداية لا تُنسى لعام حافل بكرة القدم.