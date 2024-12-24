فان دايك: لا يوجد موعد نهائي لتقرير مستقبلي مع ليفربول

لندن - أ ف ب

قال الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول «33 عاماً»: لا يوجد موعد نهائي لتقرير مستقبلي مع متصدر الدوري الإنجليزي، رغم اقتراب عقدي من نهايته في نهاية الموسم الجاري، لا يوجد موعد نهائي على الإطلاق، سنرى ما يحمله المستقبل.

وبدءاً من الأول من يناير المقبل سيكون «فان دايك» قادراً على التفاوض مع أندية أخرى، ورغم ذلك، من المرجح أن يبقى المدافع الهولندي في ملعب «أنفيلد». ويشكّل فان دايك واحداً من ثلاثة لاعبين أساسيين تنتهي عقودهم بعد 6 أشهر، إلى جانب المدافع ترنت ألكسندر أرنولد والمهاجم المصري محمد صلاح «32 عاماً»، والذي أثنى عليه كثيراً قائلاً: الأرقام تتحدث عن نفسها، وآمل أن يتمكن من تقديم أفضل موسم له على الإطلاق، مع النادي، هو لاعب مميز للغاية، يقدّم أداء رائعاً وآمل أن يظل مهماً بأهدافه وتمريراته الحاسمة وأن يكون حاسماً، إنه محترف من العيار الثقيل.