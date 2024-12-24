شراكة بين «دبي لسباق الخيل» و«ذا جوكي كلوب»

دبي - البيان

وقّع نادي دبي لسباق الخيل، شراكة جديدة مع «ذا جوكي كلوب»، أكبر مجموعة لإدارة سباقات الخيل في المملكة المتحدة، والتي تدير 15 مضماراً للسباق.

ويترتب على هذه الشراكة حضور بريطاني مميز في الأمسية المقبلة من كرنفال سباقات دبي، والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، حيث سيحمل شوط «جُميرا ستيكس»، الذي تبلغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم للخيول بعمر 3 سنوات، على مسافة 1400 متر على العشب، اسم «جميرا ستيكس برعاية ذا جوكي كلوب».

ويدير «ذا جوكي كلوب»، مضامير شهيرة عالمياً، مثل «رولي مايل» و«جولي كورس» في نيوماركت، ومضمار شلتنهام، ومضمار إبسوم داونز، ومضمار إينتري.

وكجزء من الشراكة، سيزور ممثلو نادي دبي لسباق الخيل مضمار نيوماركت الشهير في 11 يوليو 2025، خلال مهرجان يوليو، حيث سيقوم النادي برعاية سباق «دبي ريسنج كلوب هانديكاب ستيكس»، لمسافة 1000 متر.

وقال إروان شاربي مدير العمليات والعلاقات الدولية في نادي دبي لسباق الخيل، إن سباقات الخيل أصبحت رياضة عالمية الآن أكثر من أي وقت مضى، مُرحباً بالتعاون مع «ذا جوكي كلوب»، لتعزيز العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة.

من جانبها، رحبت صوفي آبل مديرة مضامير نيوماركت والعلاقات الدولية في «ذا جوكي كلوب»، بالتعاون مع نادي دبي لسباق الخيل في عام 2025، والعمل معاً للترويج لبرامج السباقات الخاصة بكل منهما لدى ملاك الخيل، والمدربين، والجماهير المتابعة للسباقات.