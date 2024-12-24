القطاع الصحي خلال 2024.. تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالأداء

أبوظبي - وام

شهد القطاع الطبي في دولة الإمارات خلال العام 2024 مجموعة كبيرة من المكتسبات والإنجازات ضمن جهود الارتقاء بأداء القطاع بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع، ويدعم أنماط الحياة الصحية.

وخصصت دولة الإمارات 5.745 مليارات درهم، وبنسبة 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، للخدمات الصحية ووقاية المجتمع.

واعتمد مجلس الوزراء، في خطوة نوعية، قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في دولة الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة، لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.

من جهته أعلن مجلس الإمارات للجينوم عن إدراج الاختبار الجيني ليصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة، وذلك اعتباراً من يناير 2025.

ويغطي الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج 570 جيناً لأكثر من 840 اضطراباً جينياً، وهو تدبير وقائي يحمي أفراد المجتمع من الأمراض الوراثية.

مشروعات طموحة

وشهد القطاع الصحي في دولة الإمارات الإعلان عن مجموعة من المشاريع الطبية الطموحة، منها اعتماد إنشاء مدينة طبية متخصصة ومتكاملة لطب المرأة والطفل، التي ستضم مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الكورنيش الجديد المتخصص في صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، ومستشفى لإعادة التأهيل، ومركزاً متخصصاً في الصحة النفسية للمرأة والطفل.

وشهدت مدينة دبي الطبية في نطاق مرحلتها الثانية وضع حجر الأساس لمستشفى «آسان - الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية»، وهو مشروع لشركة سكوب للاستثمار الإماراتية، ليكون الفرع العالمي الأول لمستشفى آسان، أحد أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في جمهورية كوريا.

ودشن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، الأكاديمية الوطنية للتمريض، بمبادرة مشتركة مع الوطنية للتدريب «تدريب»، بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية وبناء قدرات وجاهزية خط الدفاع الأول من الممرضين والممرضات العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة في إمارات الدولة المختلفة.

تعزيز الشراكات

وعلى مستوى تعزيز الشراكات العالمية، وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «أسترازينيكا» الطبية العالمية لتعزيز برامج الكشف المبكر عن سرطان الرئة في الدولة باستخدام أحدث التقنيات والممارسات العالمية.

وبرز خلال العام 2024 الإعلان عن موافقة دائرة الصحة - أبوظبي على ترخيص «معهد الحياة الصحية» ليكون أول مركز متخصص في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، عقب استيفائه معايير الترخيص والمتطلبات التي حددها الإطار التنظيمي الذي طورته الدائرة، في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.

وشهد العام 2024 إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية، لتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً والإناث من 15 إلى 49 عاماً والنساء الحوامل والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.

عمليات نادرة

وتوالت خلال العام الجاري نجاحات المستشفيات الإماراتية في إجراء أعقد وأندر العمليات الجراحية، إذ نجح فريق من الجراحين ضمن الفريق الطبي في «مستشفى دبي» التابع لـ«دبي الصحية»، في إجراء عملية استئصال لأكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم لمريضة في العقد السادس من عمرها.

من جهتها نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، في استخدام اليود المشع لعلاج سرطان في الغدة الدرقية، أصاب مريضاً يبلغ من العمر 54 عاماً، ويعاني من آخر مراحل مرض الكلى.

وفي أغسطس، أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية نجاحه في إجراء أول عملية تجميد للمِبيض في دولة الإمارات، لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، وذلك بالتعاون مع عيادات «آرت» للخصوبة.

بدورها أجرت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي أول عملية ناجحة لزراعة كبد للأطفال في دولة الإمارات لفتاة تبلغ من العمر 4 أعوام، وهي أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الدولة، واستغرقت العملية 12 ساعة.