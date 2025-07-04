الهلال يتطلع لصنع التاريخ في مواجهة فلومينينسي

نيويورك - د ب أ

تتجه الأنظار إلى ملعب كامبينغ ورلد في أورلاندو، حيث يستضيف مواجهة قوية في دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، ويحلم فيها الهلال السعودي بمعانقة التاريخ، حينما يلتقي بفلومينينسي البرازيلي، اليوم.

وكان الهلال حديث العالم في الأيام القليلة الماضية، بعدما نجح في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد المرشحين للفوز بالبطولة، وبطل الدوري الإنجليزي أربع مرات في آخر خمسة مواسم، بعدما تغلب عليه 4- 3، في دور الستة عشر.

ولم يكن الهلال المرشح الأوفر حظاً للفوز بالمباراة، لكنه قدم أداء كبيراً وبطولياً أمام رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، ليخطف بطاقة التأهل، بعد امتداد اللقاء لوقت إضافي.

ويتسلح الهلال بخبرة نجومه وروحهم المعنوية العالية، حيث أثبت تفوقه، رغم فارق الإمكانات مع مانشستر سيتي، كما أنه ترك انطباعاً جيداً للغاية لدى الجماهير في البطولة، بعدما سبق له أن تعادل مع ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى بدور المجموعات، ليواصل طريقه بنجاح، ويقترب من إنجاز تاريخي كبير.

وفي حال فاز الهلال على فلومينينسي، سيكون أول فريق عربي وآسيوي يصل إلى الدور قبل النهائي في البطولة بنظامها الجديد، المكون من 32 فريقاً، كما أنها المرة الثانية التي يصل فيها إلى ذلك الدور، بعدما سبق له الوصول للمربع الذهبي في نسخة عام 2021 بالنظام القديم، بمشاركة ستة أندية، ليخسر أمام تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يحصل على المركز الرابع في البطولة، وهو أكبر إنجاز للهلال.

وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في مواجهة مانشستر سيتي، وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة أمام هالاند ورفاقه، كما انتزع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، الإعجاب بسبب الأداء الدفاعي القوي.

على الجانب الآخر، يمثل فلومينينسي تهديداً كبيراً لآمال الهلال في الوصول للمربع الذهبي، بقيادة مدربه ريناتو جاوتشو، يعد الفريق البرازيلي، إلى جانب مواطنه بالميراس، آخر الممثلين للكرة الأمريكية الجنوبية في البطولة، بعد خروج بوتافوغو على يد بالميراس، وخروج فلامنغو على يد بايرن ميونيخ الألماني، وتوديع الثنائي الأرجنتيني ريفر بليت وبوكا جونيورز البطولة من دور المجموعات.