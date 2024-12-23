اكتمال الاستعدادات لانطلاق سباق زايد الخيري في مصر

محمد هلال الكعبي: نتوقع أن تشهد النسخة التاسعة إقبالاً كبيراً يفوق كل النسخ السابقة

أبوظبي - وام

أكد الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لانطلاق النسخة التاسعة من السباق في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الجمعة المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الكعبي بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في السباق الخيري الذي ستوجه عائداته لدعم مستشفى سرطان الأطفال «57357» في القاهرة، مشيراً إلى أن السباق الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يفيض بخيره على الجميع ويستهدف دعم المرضى والمحتاجين في كل مكان يصل إليه.

وقال إن سباق أبوظبي الخيري الذي أقيم في 23 نوفمبر الماضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، خرج في أبهى صورة، وتم تخصيص ريعه لدعم الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، واليوم نتشرف بدعم واحد من أكبر المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعلاج سرطان الأطفال، متوجهاً بالشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لرعايته النسخة التاسعة من السباق في العاصمة الإدارية الجديدة، كما شكر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية وكل الشركاء والمؤسسات على الجهود الملموسة لإنجاح السباق.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري أن النسخة الأولى من سباق زايد الخيري التي أقيمت في القاهرة عام 2014 بلغت عائداتها 15.8 مليون دولار، تم تخصيصها لصالح مستشفى «57357» لتسهم في إقامة هذا الصرح العملاق، ومن خلال تخصيص إيرادات النسخة الحالية للمستشفى نفسه يأمل الجميع أن تسهم في شراء الأجهزة الحديثة واستكمال التوسعات.

وقال إنه فضلاً عن الجوائز المالية التي تمت مضاعفتها لتبلغ 20 مليون جنيه مصري لأصحاب المراكز الأولى، سيجري السحب في سباق مصر على 200 رحلة عمرة مزدوجة، ستكون متاحة لكل من سجل ودفع رسوم المشاركة في السباق، متوقعاً أن تشهد النسخة التاسعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة إقبالاً كبيراً يفوق كل النسخ السابقة.

متابعة

وتتابع وزارة الشباب والرياضة المصرية آخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة، وقامت لجنة من الوزارة مع ممثلي الجهات المختلفة بمعاينة ميدانية للوقوف على آخر تطورات الأوضاع ومتابعة خط سير السباق، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الشريكة لضمان نجاح الحدث، وحرصت اللجنة على متابعة خط سير السباق والتأكد من جاهزية كل الترتيبات الفنية واللوجستية بما يضمن خروج الحدث في أفضل صورة.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري تطبيق أنظمة توقيت حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الفائزين بدقة فائقة في النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري بمصر.

وكشفت اللجنة المنظمة أن حفل تكريم الفائزين سيقام لأول مرة أمام البرج الأيقوني، أعلى مبنى معماري في أفريقيا، وأن مسافات السباق موزعة بين 10 كيلومترات للمحترفين والهواة، و4 كيلومترات لأصحاب الهمم.

كما أعلنت اللجنة المنظمة العليا للسباق أنها ستقوم بزيارة لمستشفى «حروق أهل مصر» بالقاهرة الجديدة يوم 26 ديسمبر الجاري، للاطلاع على آخر المستجدات بالإنشاءات المتعلقة بهذا الصرح الكبير الذي أسهم السباق في دعمه من قبل بتخصيص عائدات إحدى النسخ له، كما أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً بعد عصر اليوم نفسه في مستشفى سرطان الأطفال «57357» للإعلان عن آخر مستجدات النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري.

وتم اعتماد برنامج السباق في العاصمة الإدارية، بحيث يصل المتسابقون في تمام الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل، وتنطلق منافساته في الثامنة، وتختتم في العاشرة، ويقام حفل توزيع الجوائز في العاشرة والنصف.