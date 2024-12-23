ختام ناجح لسباق الروح الإيجابية للجري في شرطة دبي

دبي - البيان

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والسيد علي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، سباق الروح الإيجابية للجري، والذي نظمته إدارة نادي الضباط التابع للإدارة العامة للدعم اللوجستي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والشركاء الداخليين في شرطة دبي، وبمشاركة 3700 شخص، تنافسوا في أكاديمية شرطة دبي وعلى هامش فعاليات سوق الرايب ماركت.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، أن هذا السباق يعكس التزام شرطة دبي العميق بالدورين المجتمعي والتوعوي، عبر تنظيم فعاليات وسباقات مجتمعية ورياضية، تُكرس لبناء مجتمع متماسك يدعم التنوع الثقافي والفكري بين الأفراد، إلى جانب تعزيز الثقة والتواصل الفعال بين شرطة دبي وعموم أفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.

وأضاف اللواء: تحرص شرطة دبي على تعزيز تواصلها مع أفراد المجتمع، من خلال الفعاليات والبرامج التوعوية والترفيهية والرياضية الهادفة، نظراً لأهمية هذه الخطوة في توطيد الصلات معهم والاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وصولاً إلى تطوير الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم وفق أعلى المعايير، والارتقاء بجودة حياتهم، والمساهمة في دعم استراتيجية دبي لجودة الحياة 2033.

بدوره، قال اللواء صالح مراد، إن هذا السباق يمثل فرصة مميزة لجميع المشاركين لممارسة الرياضة، وتعزيز الانسجام المجتمعي، ويؤكد التزام شرطة دبي الراسخ في تنظيم فعاليات رياضية مستدامة تساهم في تحسين نمط الحياة وتعزيز صحة المجتمع، فضلاً عن تأكيد الدور البارز الذي تلعبه في تعزيز التواصل الفعّال مع جميع الفئات الاجتماعية.

من جانبه، أكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن هذا السباق يعزز نشر الوعي بأبرز القضايا والموضوعات الأمنية والشرطية، والتوعية بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، منوهاً بأن المركز شارك بمنصات توعية للجمهور، تضمنت رسائل تتعلق بالتوعية بأضرار المخدرات، ومنصة الجرائم الإلكترونية e-crime، والاتصال بمركز الاتصال 901 للاستفسارات العامة، وبرقم 999 للحالات الطارئة، وخدمة عين الشرطة.

بدوره، أعرب الرائد عادل محمد حسن عبد الله، مدير مشروع تطوير نادي الضباط، عن سعادتهم وفخرهم بنجاح سباق الروح الإيجابية للجري في نسخته الأولى، مؤكداً أن السباق لاقى إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع، وشارك فيه 3700 شخص من مختلف الفئات العمرية، والذين توزعوا على 3 فئات سباق، الفئة الأولى تمثلت في قطع 10 كيلومترات، والفئة الثانية في قطع 2,5 كيلومتر للبالغين والأخرى للفئة العمرية تحت سن 15 عاما، في حين كانت الفئة الثالثة في قطع 5 كيلومترات، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المالية 54 ألف درهم.

وتوجه الرائد بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، والشركاء الداخليين، ممثلين بمجلس الروح الإيجابية، وأكاديمية شرطة دبي ومركز حماية الدولي، نظير جهودهم المبذولة في إنجاح السباق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، ومؤكداً مواصلتهم على تنظيم المزيد من السباقات في العام القادم، لتوسيع نطاق التوعية وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وفي الختام، توج سعادة اللواء أحمد محمد رفيع، يرافقه اللواء صالح عبد الله مراد، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.