دوري المحترفين.. أرقام متميزة في 69 مباراة

منافسة مشتعلة في القوائم الفردية بعد 69 مباراة

دبي - إيهاب زهدي

لعبت الأندية المتنافسة في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، 69 مباراة في عشر جولات، وسجل خلالها 245 هدفاً، بواقع 3.55 أهداف في المباراة، ومنها 46 هدفاً من كرات رأسية، وخرجت الشباك نظيفة 27 مرة، وتتبقى مباراة وحيدة مؤجلة من الجولة السابعة، بين العين وضيفه شباب الأهلي، ومن المقرر أن تلعب يوم 11 يناير 2025، على ملعب استاد هزاع بن زايد، وتبادل 3 أندية اعتلاء قمة الترتيب حتى الآن، بعدما تصدر النصر جدول أندية المسابقة في الجولتين الأولى والثانية، وشباب الأهلي في الجولتين السادسة والسابعة، واعتلى الشارقة القمة في الجولات الثالثة والرابعة والخامسة، ثم الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وتصدرت الجولة الخامسة مشهد الأهداف، بعدما شهدت 33 هدفاً، وجاءت الجولة الرابعة في المرتبة الثانية، بتسجيل 29 هدفاً، وتساوت في عدد الأهداف الجولات الأولى مع الثالثة 27 هدفاً، والتاسعة مع العاشرة 21 هدفاً، بينما كانت الجولة الثانية الأقل في عدد الأهداف، بعدما شهدت 19 هدفاً، وتتساوى أندية الشارقة وشباب الأهلي والشارقة في صدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف، وسجل كل منهم 24 هدفاً، وتفوق «الفرسان» في التسجيل على أرضهم بإحراز 13 هدفاً، وتساوى كل من الشارقة والنصر بتسجيل 12 هدفاً على أرضهم، و11 هدفاً في الشوط الأول، فيما سجل شباب الأهلي 10 أهداف في الشوط الأول.

تميز

بينما يبقى الشارقة الأقوى دفاعاً، بعدما تلقت شباكه 5 أهداف فقط، ومنها هدف وحيد فقط في الشوط الأول، في حين، يبقى العروبة الأضعف دفاعاً، بتلقي مرماه 27 هدفاً، وشهدت الجولات العشر أيضاً، 1346 تسديدة، ومنها 639 تسديدة على المرمى، وكان العين الأفضل بتسديد 67 كرة على المرمى، كما كان الأفضل في دقة التمرير بنسبة 87.24 %، من عدد تمريرات وصل إلى 54076 تمريرة، واحتسب 665 ركلة ركنية، منها 74 ركلة للعين، و34 ركلة جزاء، منها 6 ركلات للشارقة، وارتكب منها العروبة 6 ركلات، كما شهد الدوري حتى الآن، 991 مراوغة ناجحة، وكان من نصيب الوحدة 113 مراوغة، بالإضافة إلى 260 بطاقة صفراء، حصل منها كلباء على 24 بطاقة، و15 بطاقة حمراء، وحصل منها الوصل على 3 بطاقات.

ولم يقتصر الصراع على مراكز ترتيب الدوري، بل امتد على الأرقام الفردية بعد مرور 10 جولات، خاصة في فئة تسجيل الأهداف وصناعتها، أو التمريرات المؤثرة أيضاً، ويشهد صراع الهدافين إثارة كبيرة، إذ يغرد لابا كودجو مهاجم العين منفرداً على القمة، بتسجيل 14 هدفاً، ويليه عمر خربين مهاجم الوحدة في المركز الثاني بتسجيل 9 أهداف، ويتساوى لاعبا النصر علي مبخوت وعادل تعرابت في المركز الثالث، بتسجيل كل منهما 7 أهداف، ويتشارك المركز الرابع برصيد 6 أهداف، كل من سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي، ومهدي قائدي لاعب كلباء، وكايو لوكاس لاعب الشارقة، وجونيور فليمنغز لاعب عجمان.

فيما تصدر نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، قائمة التمريرات المؤثرة بـ 23 تمريرة، وتلاه محمد فراس بالعربي لاعب الشارقة، ولديه 22 تمريرة، ويتساوى في المركز الثالث كل من فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، واليخاندرو روميرو «كاكو» لاعب العين، ولكل منهما 20 تمريرة.

أما على صعيد صناعة الأهداف، فجاء كاكو في الصدارة بـ 6 صناعات، وتلاه بـ 5 صناعات كل من دانييل بيسا لاعب كلباء، وكايو لوكاس لاعب الشارقة، ويتشارك 5 لاعبين في المركز الثالث بصناعة كل منهم 4 أهداف، وهم جويلهرم بالا لاعب شباب الأهلي، وبندر الأحبابي قائد العين، ووليد أزارو لاعب عجمان، وعلي صالح لاعب الوصل، وليذييري سيلفا لاعب عجمان.