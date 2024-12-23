الأهلي يتخطى بلوزداد بسداسية في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - د ب أ

كشر الأهلي المصري عن أنيابه، وأعلن عن عودته بقوة للساحة القارية من أجل الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به 4 مرات في النسخ الخمس الأخيرة، عقب فوزه الكاسح 6 / 1 على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، أمس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقباً، إلى 7 نقاط، ليتربع على القمة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي. في المقابل تجمد رصيد شباب بلوزداد، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة، عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام ستاد أبيدجان الإيفواري متذيّل الترتيب. يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة فقط سوف يتأهلان لدور الثمانية بالبطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.