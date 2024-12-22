انطلاق منافسات مهرجان الظفرة للصيد بالصقور

الظفرة - وام

انطلقت، صباح أمس، منافسات مسابقة الصيد بالصقور، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الـ 18، وتستمر لغاية 25 ديسمبر الجاري في ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة بأبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للصقارين، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي. وتوج عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في «شوط جير تبع» و«حير شاهين - جرناس»، وسط حضور عدد من الصقارين وعشاق المسابقات التراثية والصيد التقليدي من داخل الدولة وخارجها.

وتتضمن مسابقة الصيد بالصقور، 6 أشواط لمسابقات التلواح «4 أشواط لفئة الفروخ، شوطان لفئة الجرناس»، والتي خصص لها 30 جائزة بقيمة 930 ألف درهم.

شهد اليوم الأول مشاركات واسعة من الصقارين من داخل الدولة وخارجها، بإجمالي نحو 113 مشاركاً، فيما تتواصل يوم غد منافسات اليوم الثاني ضمن شوط «جير بيور، قرموشة جير» جرناس، وتقام في اليوم الثالث منافسات شوطي «جير بيور فرخ، قرموسة جير فرخ»، أما اليوم الرابع فيشهد منافسات شوطي «جير شاهين فرخ، جير تبع فرخ». وحددت اللجنة مساراً خاصاً لمسافة 400 متر من نقطة البداية إلى نقطة النهاية.

وتعتبر مسابقة الصيد بالصقور من المسابقات التي تستحوذ على اهتمام العديد من الشباب المهتم بإحياء رياضة الآباء والأجداد، وترتبط المسابقة ارتباطاً وثيقاً بالتراث ويأتي تنظيمها في كل عام ضمن مهرجان الظفرة من أجل المحافظة على تراث الصقارة الأصيل والتعريف به ونقله للأجيال المتعاقبة، إلى جانب تعزيز مفهوم الصيد المستدام لدى الصقارين وهواة الصيد التقليدي.