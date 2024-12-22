8 ميداليات لأبطال مليحة في بطولة «الاتحاد ليزر رن 2024» للرماية

البيان

حقق فريق نادي مليحة الثقافي الرياضي إنجازاً كبيراً خلال مشاركته في بطولة «الاتحاد ليزر رن 2024»، التي أقيمت في نادي اتحاد كلباء، حيث توّج لاعبوه بثماني ميداليات متنوعة شملت ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وميداليتين برونزيتين، وذلك وسط منافسة قوية من مختلف الأندية المشاركة. ويعكس الإنجاز التزام نادي مليحة بالمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات، بما يؤكد مكانته بوصفه من المؤسسات الرياضية الرائدة في الدولة.

في فئة تحت 15 سنة، أبدع اللاعب عبدالرحمن سعيد خاصوني الكتبي في تقديم أداء استثنائي تُوّج من خلاله بالميدالية الذهبية، وفي فئة تحت 13 سنة، سيطر لاعبو النادي على المراكز الثلاثة الأولى، وأحرز ذياب عمر سعيد الكتبي المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه حميد سعيد خاصوني الكتبي «الميدالية الفضية»، ثم سالم مصبح تميم الكتبي «الميدالية البرونزية».

في فئة تحت 11 سنة، واصل الفريق تألقه بفوز سالم تميم سالم الكتبي بالميدالية الذهبية بعد أدائه الرائع، بينما أظهر منصور حمد تميم الكتبي حماسه بتحقيق الميدالية الفضية، وجاء خالد خليفة تميم الكتبي في المركز الثالث متوجاً بالبرونزية، أما في فئة تحت 9 سنوات، فقد أظهر محمد خالد محمد القايدي أداءً لافتاً أهّله لتحقيق الميدالية الفضية، تلاه حمدان حمد علي القايدي الذي نال الميدالية البرونزية.

و أعرب سالم راشد الكتبي، أمين سر نادي مليحة الثقافي الرياضي، عن فخره وسعادته بما حققه لاعبو النادي في هذه البطولة، واعتبر الكتبي أن هذه النتائج هي ثمرة العمل الجاد والدعم المتواصل من إدارة النادي والجهازين الفني والإداري. وأكد أن هذا الإنجاز يجسد الخطط الطموحة التي يتبناها النادي لتطوير قدرات اللاعبين منذ الصغر، مشيداً بأداء الفريق الذي كان على قدر التحدي في بطولة شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة.

وأضاف الكتبي أن نادي مليحة يسعى دائماً إلى أن يكون منارة للتميز الرياضي ليس فقط على المستوى المحلي، بل الدولي، معبراً عن طموحات النادي في مواصلة مسيرة النجاح. كما دعا الكتبي المجتمع لدعم المواهب الشابة وتشجيعهم على الانخراط في رياضة الليزر رن، التي تتميز بجمعها بين النشاط البدني والتركيز الذهني، مؤكداً أن الرياضة تمثل فرصة لتعزيز القيم والمهارات لدى الشباب.