4 ميداليات ملونة للإمارات في آسيوية الشطرنج بالعين

العين - وام

حقق لاعبو ولاعبات الإمارات 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضية، وبرونزية في منافسات البطولة الآسيوية للشطرنج السريع للهواة المقامة في مدينة العين، وتختتم اليوم، وأحرز لاعب الإمارات ونادي الشارقة حمد عصام المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء الأوزبكستاني محمد رضا ثانياً، وحل ثالثاً لاعب الإمارات ونادي الفجيرة محمد سعيد الليلي.

وفي منافسات السيدات أحرزت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين الميدالية الذهبية، وتلتها ثانية عنود عيسى لاعبة نادي فتيات الشارقة، فيما حلت ثالثة الهندية موهانتي سامراكي.

توج الفائزين هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ويوسف سعيد العفريت الكويتي، عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة عضو مجلس إدارة نادي العين، بحضور المغربي سفيان رحيمي، لاعب نادي العين لكرة القدم.