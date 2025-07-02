"ترايثلون العالم 2026" في أبوظبي بمشاركة 3000 رياضي

فازت أبوظبي بحقوق استضافة بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات 2026، التي ستقام في جزيرة الحديريات خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر من العام ذاته، بتنظيم مشترك من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة “مدن”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وتسلَّم عبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وجيمي دين، المدير التنفيذي للرياضة في شركة «مدن»، علم الاستضافة من مدينة بونتيفيدرا الإسبانية، خلال الحفل الختامي للنسخة الحالية من البطولة، في إعلان رسمي عن استضافة أبوظبي للنسخة المقبلة.

وأكد طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرة أبوظبي على تنظيم بطولات كبرى بمعايير عالمية، مشيراً إلى أن استضافة الحدث تمثل إضافة نوعية لروزنامة الفعاليات الرياضية في الإمارة، وفرصة لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وتقديم تجربة رياضية احترافية مدعومة ببنية تحتية متطورة.

وقال الهاشمي إن مجلس أبوظبي الرياضي يواصل العمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بجعل العاصمة وجهة عالمية للرياضة والتنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير بيئة رياضية تحفّز على التميّز والإبداع.

من جانبه، أعرب ديباك جاين، الرئيس التنفيذي للمجتمعات في شركة “مدن”، عن اعتزازه بتسلُّم علم البطولة، معتبراً ذلك بداية العد التنازلي نحو استضافة الحدث في 2026، مؤكداً أن “مدن” بالتعاون مع شركائها، تعمل على تقديم تجربة رياضية وترفيهية استثنائية للرياضيين والجماهير على حد سواء.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة أكثر من 3,000 رياضي من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون في 6 رياضات تشمل الدواثلون، وكروس دواثلون، وكروس ترايثلون، والأكواتلون، والترايثلون طويل المسافة، والأكوا بايك.